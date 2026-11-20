17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

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[스포츠조선 김용 기자] 진짜 가는 거야.

FA 구자욱의 미국 메이저리그행이 현실로 다가오는 것일까.

KBO는 20일 미국 메이저리그 사무국으로부터 구자욱에 대한 신분조회 요청을 받았고, 해당 선수는 FA 신분으로 해외 구단을 포함한 모든 구단과 계약이 체결 가능한 신분임을 통보했다고 알렸다.

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구자욱은 올시즌 삼성 라이온즈 소속으로 팀의 한국시리즈 우승을 이끌고 당당히 FA 신분이 됐다.

올해 FA 시장에 A급 타자가 없고, 향후 2~3년 동안 비슷한 상황이 유지될 거란 관측에 구자욱 영입 경쟁에 불이 붙은 상황이다. 몸값이 하늘을 뚫고 나갈 기세였다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 맥주 세례를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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그런 가운데 변수가 등장했다. 구자욱은 우승 직후 인터뷰에서 농담 섞인 뉘앙스로 "나도 메이저리그에 관심있다. 에이전트 분들은 연락 달라"고 했는데, 진짜 며칠 후 해외 에이전트 선임 소식이 알려졌다.

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에이전트야 선임할 수 있는 일. 가면 '대박', 안 되도 '국내 FA 대박'을 노릴 수 있는 상황이나 부담 없이 미국행에 도전하는 것 같았는데 신분 조회 요청이 왔다는 건 메이저리그 구단도 구자욱에 대한 관심을 본격적으로 드러낸 것이라고 해석할 수 있다.

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구자욱은 타격에 있어서는 KBO리그 최고 레벨 수준으로 미국에서도 통할 가능성이 있다. 다만 30대 중반이 되는 시점, 수비에서 약점이 있어 메이저리그에서 주전으로 뛴다거나 거액의 계약을 맺을 가능성은 낮게 점쳐지는 현실이다.

과연 어떤 구단이 구자욱에게 관심을 보이고 있는 것일까.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com