정철원 SNS 캡처

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[스포츠조선 한동훈 기자] 정철원이 롯데 자이언츠에서 키움 히어로즈로 트레이드된 직후 의미심장한 작별인사를 남겼다.

롯데는 20일 '키움 외야수 임지열을 영입하고 투수 정철원을 내주는 1대1 트레이드를 실시했다'고 공식 발표했다.

직후 정철원은 SNS에 롯데 팬들에게 이별을 고하며 성경 구절을 인용했다.

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정철원은 "안녕하십니까 키움 정철원입니다"라고 글을 시작했다.

정철원은 "롯데 자이언츠 덕분에 즐겁고 행복했습니다. 앞으로도 어디서든 응원하겠습니다. 롯데 자이언츠 팬 여러분들 뜨거운 응원 뜨거운 사랑 감사했습니다"라고 인사했다.

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이어서 "롯데 자이언츠 내년엔 꼭 우승으로 증명해라"며 응원도 남겼다.

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끝으로 '네 원수가 넘어질 때 즐거워하거나 그가 엎드러질 때 마음에 기뻐하지 말라. 잠언 24장 17절'이라며 성경의 한 구절을 덧붙였다.

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정철원은 KBO리그에 혜성처럼 등장했지만 최근 풍파가 잦았다. 불과 2년 사이에 세 번째 유니폼을 입게 됐다.

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회말 2사 만루. 실점 위기 넘기고 포효하는 롯데 정철원. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.09.03/

정철원은 2018 신인드래프트 2차 2라운드 20번에 두산 베어스 지명을 받았다.

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정철원은 2022년 데뷔, 58경기 72⅔이닝 23홀드 평균자책점 3.10 맹활약을 펼쳤다. 신인왕을 차지했다.

2024시즌 부진 후 두산에서 롯데로 트레이드 됐다. 두산은 정철원과 전민재를 내주고 김민석 추재현 최우인을 영입했다.

롯데에 온 정철원은 2025년 부활했다. 75경기 70이닝 21홀드 평균자책점 4.24를 기록했다.

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정철원은 2026 시즌을 앞두고 사생활 논란이 불거졌다. 이혼 과정이 SNS를 통해 유출됐다. 정철원은 2026년 34경기 28이닝 3홀드 평균자책점 6.75에 그쳤다.

정철원은 이제 키움에서 재기를 노린다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com