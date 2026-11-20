소프트뱅크 외야수 야나기타. 7년 계약 종료와 함게 2년 재계약을 했다. 사진출처=소프트뱅크 호크스 SNS

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소프트뱅크 호크스 외야수 야나기타 유키(38)가 40세까지 2년 재계약을 했다. 20일 후쿠오카 페이페이돔 내 구단 사무실에서 새 계약서에 사인했다. 2011년 신인 드래프트 2지명으로 입단에 소프트뱅크에서 17번째 시즌을 맞는다. 사실상 평생 소프트뱅크 선수로 남게 됐다. 야나기타 없는 소프트뱅크를 상상하기 어렵다. 그는 7년 계약이 끝나는 올해 연봉 3억7000만엔(약 32억원)을 받았다.

야나기타는 일본매체와 인터뷰에서 "높은 평가를 받았다는 걸 실감했다. 죽을 각오로 2년간 팀을 위해 뛰고 싶은 마음이 생겼다"라고 했다. 계약 조건이 공개되지 않았지만 구단이 팀 리더를 제대로 대접해준 모양이다. 야나기타는 FA를 선언할 수도 있었지만 잔류를 결정했다. 그는 "얼마 안 남은 야구 인생을 소프트뱅크에서 마치는 게 좋겠다는 생각을 했다"라고 했다.

2024~2025년 부상으로 주춤했다. 7년 계약 종료를 앞두고 다시 날아올랐다. 올해 128경기에 출전해 타율 0.302(460타수 139안타), 19홈런, 70타점을 올렸다.

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3년 만에 규정 타석을 채우고 OPS(출루율+장타율) 0.823, 득점권 타율 0.316을 기록했다. 38세 베테랑이 퍼시픽리그 타격 3위, 홈런 10위, 타점 5위를 했다. 구리하라 료야(30), 곤도 겐스케(33), 마사키 도모야(27)와 함께 최강 소프트뱅크 타선을 이끌었다. 전성기에 비할바는 아

야나기타는 올 시즌 지난 2년간 아쉬움을 날렸다. 주축타자로 리그 3연패, 재팬시리즈 2연속 우승에 기였다. 사진출처=소프트뱅크 호크스 SNS

니지만 간판타자로서 이름값을 했다.

올해 요코하마 베이스타즈와 재팬시리즈 1~4차전에 모두 나가 3안타를 쳤다. 2년 연속 재팬시리즈 우승에 공헌했다. 지난해 재팬시리즈 땐 더 강력했다. 22타수 10안타, 타율 0.455, 1홈런 맹활약을 했다. 통산 5번째 재팬시리즈 MVP를 수상했다.

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야나기타는 한국팬들에게 친숙한 선수다. 이대호의 소프트뱅크 시절 절친으로 널리 잘 알려져 있다. 샌프란시스코 자이언츠 외야수 이정후(28)는 KBO리그 시절 야나기타를 이상적인 스윙을 하는 롤모델로 꼽았다.

2019년 시즌이 끝나고 7년 장기 계약을 할 때만 해도, 은퇴 종료 시점에서 어렴풋이 은퇴를 떠올렸을 것이다. 그러나 30대 후반에도 핵심전력이다. 치열한 팀 내 경쟁에서도 확실하게 경쟁력을 보여줬다.

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이미 소프트뱅크 레전드 반열에 올랐다. 야나기타는 올해까지 16년간 1598경기에 출전했다. 타율 0.311, 1755안타, 287홈런, 969타점을 기록

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야나기타는 16시즌 동안 1755안타를 기록 중이다, 사진출처=소프트뱅크 호크스 SNS

중이다. 타율과 최다안타 1위를 두 번씩 했다. 2015~2018년 4년 연속 출루율 1위를 하고, 8차례 베스트나인에 올렸다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com