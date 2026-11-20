태릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]'스쿠벌 쟁탈전'에 복병(伏兵)이 나타났다.

샌디에이고 파드리스가 FA 태릭 스쿠벌 영입에 공격적으로 나선 것으로 확인됐다.

뉴욕포스트 칼럼니스트 존 헤이먼은 20일(이하 한국시각) '파드리스가 FA 슈퍼스타 선발투수 태릭 스쿠벌과 만난 4번째 팀'이라며 '파드리스는 당초 유력한 영입 구단으로 여겨지지 않았지만, 매우 공격적인 성향의(ultra-aggressive) AJ 프렐러 단장이 전폭적인 지원을 아끼지 않는 새 구단 경영진 덕분에 스쿠벌 영입을 노리는 빅마켓 구단들, 메츠, 블루제이스, 그리고 기존의 강자인 다저스를 제치고 이변을 일으킬 가능성이 있다'고 보도했다.

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헤이먼의 언급대로 스쿠벌은 에이전트 스캇 보라스와 함께 최근 LA에서 4팀과 연쇄 협상을 벌였다. 지난 17일 뉴욕 메츠를 가장 먼저 만났고, 18일에는 LA 다저스와 토론토 블루제이스를 대면한 뒤 지난 19일 샌디에이고 구단 수뇌부와 회동한 것이다.

AJ 프렐러 샌디에이고 단장. AFP연합뉴스

지금까지 나온 현지 매체들의 보도를 종합하면 스쿠벌을 품에 안을 가장 유력한 구단은 메츠다. 다저스가 그 다음이고 토론토가 다크호스로 지목됐지만, 샌디에이고가 급부상하는 형국이다.

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헤이먼은 '파드리스는 FA 시장에 나간 마이클 킹을 여전히 마음에 두고 있어 그를 차선책으로 볼 것이다. 그리고 이전 파드리스 투수였던 또 다른 FA 닉 마르티네스도 고려하고 있다'며 '특정되지 않은 제5의 구단도 19일 스쿠벌을 만났는데, 영상을 통해 협상했다. 이 구단은 향후 스쿠벌과 직접 만날 수도 있다. 그렇다면 지금까지 4½개 구단이 스쿠벌 영입전에 발을 담갔다고 볼 수 있다'고 전했다.

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샌디에이고는 선발진 보강이 절실한 상황이다. 올해 에이스 역할을 한 킹을 비롯해 사이영상 수상 경력의 좌완 로비 레이와 우완 닉 피베타, 케이시 마이즈, 그리핀 캐닝, 워커 뷸러, 루카스 지올리토 등 대부분의 선발투수들이 FA가 됐다. 선발 로테이션을 구성하려면 적어도 2~3명의 외부 영입이 필요한데, 일단 스쿠벌에 올인하는 분위기라는 것이다.

마이클 킹. AP연합뉴스

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그런데 샌디에이고는 최소 3억5000만달러에 이르는 스쿠벌의 몸값을 감당할 수 있는 걸까. 샌디에이고 새 구단주는 푸에르토리코 출신의 투자가인 호세 E. 펠리치아노와 콴자 존스다.

현재 샌디에이고에서 2억8000만달러 이상에 계약돼 있는 선수는 매니 마차도(3억5000만달러), 페르난도 타티스 주니어(3억4000만달러), 잰더 보가츠(2억8000만달러) 등이다. 이들 3명을 포함한 내년 페이롤은 벌써 2억1658만달러에 이른다.

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대형 선발투수 2~3명을 데려오고 연봉조정선수와 3년차 미만 선수들과 재계약할 금액까지 감안하면 내년 사치세 부과 기준인 2억4700만달러를 훌쩍 넘길 것으로 예상된다. 스쿠벌 한 명에게 거액을 쏟아붓느니 수준급 선발 2명을 데려오는 것이 더 낫다는 의견도 나온다.

FA 외야수 스즈키 세이야. AFP연합뉴스

그런데 샌디에이고는 FA 외야수 스즈키 세이야에도 관심을 갖고 있는 것으로 알려졌다. 스즈키의 예상 계약 규모는 1억달러가 넘는다. 스쿠벌과 스즈키를 모두 데려오려 한다면 총액 5억달러를 쏟아부어야 할 수도 있다.

스즈키는 우익수라 타티스 주니어가 내야수로 복귀할 수 있는 계기도 마련된다.

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프렐러 단장 지난 주 단장 회의에서 "앞으로 몇 주 동안 이 문제들을 더 구체적으로 논의할 생각"이라며 "결국 로스터를 어떻게 채우느냐에 달려 있다. 로스터 구성이 윤곽을 드러내면 타티스와 명확히 소통할 것이고, 그가 다음 시즌을 최선의 상태로 준비할 수 있도록 도울 것"이라고 밝혔다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com