8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 무사 1루 구자욱이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 김용 기자] 야구 재벌 될 절호의 기회인데 왜 미국에?

구자욱의 미국 메이저리그 진출이 현실이 되는 것일까.

분위기가 심상치 않다. 계약 규모까지는 아직 예측하기 힘들지만, 관심있는 메이저리그 팀이 있다는 건 분명해졌다.

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KBO는 20일 미국 메이저리그 사무국으로부터 구자욱에 대한 신분조회 요청을 받았고, 해당 선수는 FA 신분으로 해외 구단을 포함한 모든 구단과 계약이 체결 가능한 신분임을 통보했다고 알렸다.

구자욱은 삼성 라이온즈와의 5년 120억원 비FA 다년 계약이 끝나는 올시즌 팀의 한국시리즈 우승을 이끌고 당당히 FA 자격을 얻었다.

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이미 120억원을 번 선수가, 그보다 더 큰 돈을 받을 가능성이 높아졌다. 올해 FA 시장에서 팀 전력을 바꿀 만한 확실한 타자 카드는 구자욱이 사실상 유일하다. 그러다보니 그를 원하는 팀은 원소속팀 삼성을 포함 점점 늘어나고 있다. 총액 200억원 얘기도 나온다. 몸값이 점점 뛰고 있다. 일각에서는 이러다 '치킨게임'이 될 수 있다, 구자욱은 무슨 복을 타고난 거냐라는 얘기까지 나온다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 포즈를 취하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

그런데 이를 비웃듯, 구자욱의 메이저리그 진출 가능성이 높아지고 있다. 처음에는 농담인 줄 알았다. 동료 원태인의 해외 진출 얘기가 나왔을 때 "나도 관심있다" 정도의 얘기를 한 줄 알았는데, 해외 에이전트를 선임하더니 신분 조회까지 받았다. 신분 조회가 계약으로 무조건 이어지는 건 아니지만, 그의 영입을 고려하고 있는 팀이 있다는 걸 의미한다.

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그런데 냉정한 현실 상황을 따져봤을 때, 구자욱이 메이저리그에 간다 해도 '대박 계약'을 기대하기는 힘들다. 물론 메이저리그는 워낙 계약 규모가 크고, 환율도 높다보니 큰 돈을 거머쥘 수 있다. 하지만 30대 중반에 접어드는 나이와 수비 불안을 감안하면 장기 계약보다는 단기 계약이 유력해보인다. 한국에 남는 것보다 불안한 입지, 많지 않은 보상일 수 있다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 맥주 세례를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

하지만 메이저리그에 가서 대성공을 거두지 못하더라도, 1~2년 안에 돌아온다 하더라도 KBO리그에 오면 지금과 같은 영입전이 붙을 거고 지금과 같은 총액 규모가 흔들리지 않을 거란 확신이 있으면 충분히 도전 가능한 일이다. 돈을 떠나 야구 선수 인생에 메이저리그 유니폼을 입어보느냐, 아니냐는 천지 차이일 수 있다. 그렇다고 헐값도 아니고, 메이저리그팀과 계약만 가능하다면 한국 FA 계약시 받을 수 있는 연평균 금액은 충분히 손에 넣을 수 있다.

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14일 잠실구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 경기. 이대호가 볼넷에 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.14/

이대호가 그랬다. 일본프로야구 무대를 평정한 뒤, 시애틀 매리너스에 입단해 1년을 뛰고 친정 롯데 자이언츠에 돌아와 당시 최고액인 150억원 계약을 맺었다. 이대호 역시 시애틀 입단 과정이 녹록지 않았지만 그의 타격 재능에 시애틀과 이대호 양쪽이 모두 승부수를 던졌다. 이대호는 스프링캠프 초청 마이너 계약을 감수했고, 보장 100만달러에 옵션 300만달러가 붙은 계약을 했다. 그리고 시범경기에서 경쟁력을 증명하며 결국 메이저 무대를 밟았다. 구자욱도 이대호와 비슷한 계약은 충분히 가능할 것으로 보인다. 미국에 대한 도전 열정이 어느정도인지에 달린 문제로 보인다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com