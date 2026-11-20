사진제공=롯데자이언츠

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[스포츠조선 한동훈 기자] 첫 작품이 트레이드라니.

롯데 자이언츠 이택근 신임 단장이 깜짝 데뷔작을 공개했다. 신인왕 출신 구원투수 정철원을 내주고 외야수 임지열을 영입했다. 파격 트레이드다. 이 단장의 프런트 통산 1호 업적이기도 하다.

롯데는 20일 정철원을 키움에 보내고 야수 임지열을 데려오는 트레이드를 단행했다고 공식 발표했다.

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이 단장이 취임하고 약 1개월 만에 처음으로 나온 외부 영입이다.

예상 밖이다. 이 단장의 적극성과 의지가 엿보이는 대목이다.

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11월은 대개 FA와 외국인선수 구성에 집중하는 시기다. FA와 외국인 시장은 비교적 선택지가 제한적이다. 분석 근거도 명확한 편이다. 자금과 협상력의 문제이지 누구를 데려오느냐에 대한 판단은 크게 어렵지 않다.

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하지만 트레이드 시장은 매우 까다롭다. 먼저 손을 내미는 쪽이 자동으로 '을' 자리에 앉아야 한다. 손익계산서는 쓰는 사람마다 다 다르게 나오기도 한다. 초보 단장은 '갑' 팀으로부터 터무니없는 요구를 강요당하는 경우도 있다.

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이런 맥락에서 이 단장의 첫 행보는 외국인이나 FA 계약이 될 가능성이 높았다.

이 단장이 그만큼 선수단 파악을 빠르게 끝내고 진단서까지 뽑은 셈이다. 그리고는 머뭇거리지 않고 과감하게 실행에 옮겼다.

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롯데는 일단 정철원을 전력 외로 분류했다. 반대 급부가 어떻든 손해라고 보기는 어려운 상황. 정철원이 새로운 환경에서 반등에 성공한다면 야구계 동업자로서 응원하고 축하할 일이다.

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회말 2사 만루. 실점 위기 넘기고 포효하는 롯데 정철원. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.09.03/

9일 고척스카이돔에서 열린 LG와 키움의 경기, 4회말 1사 1,3루 키움 임지열이 역전 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.09.09/

임지열은 일발 장타력을 갖춘 주장 출신의 우타 외야수다. 1995년생 중고참 급이다.

롯데는 20대 초중반 젊은 선수들과 30대 중후반 선배 및 코칭스태프 사이에서 중심을 잡아줄 30대 초반 야수를 원했다.

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임지열은 여기에 딱 맞는 캐릭터이며 야구까지 잘해준다면 금상첨화다.

이에 앞서 이 단장은 중견수 보강에도 묘수를 뒀다. 지바 롯데 출신 일본인 외야수 타케다 아이토를 마무리캠프에 초청했다. FA 시장을 주시하고 있지만 롯데가 책정한 적정가를 한참 웃도는 분위기다. 일본인 중견수 역시 예상하기 힘든 신선한 한 수다. 물론 4일 동안 확실한 매력을 어필하지 못한다면 구원투수 이이무라 쇼타가 여전히 1순위다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com