제시 숄텐스. 사진=숄텐스 SNS 계정

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[스포츠조선 나유리 기자]올해까지 메이저리그에서 활약한 투수가 한화 이글스 입단이 임박했다는 소식이 나왔다. 올 시즌 외국인 투수들의 부상으로 고심이 깊었던 한화에게는 큰 결단이다.

20일(이하 한국시각) 미국 이적 시장 소식을 전한 프랜시스 로메로 기자는 SNS를 통해 "소식통에 따르면 우완 투수인 제시 숄텐스가 KBO리그팀 한화 이글스와의 협의를 마쳤다. 현재 메디컬 테스트만 남겨놓고 있다"고 전했다.

'MLB트레이드루머스'도 같은날 "탬파베이 레이스는 숄텐스가 KBO리그 진출을 위해 방출됐다고 발표했다. 어느 팀이 숄텐스에게 관심을 보였는지는 아직 밝혀지지 않았다. 이로써 탬파베이의 40인 로스터는 39명에서 38명으로 줄었다"고 보도했다. 숄텐스가 메디컬 테스트까지 문제 없이 마치면 한화와의 입단 계약을 마칠 가능성이 커보인다.

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만약 숄텐스의 계약이 최종 확정되면, 한화는 외국인 투수 2명을 모두 교체하게 된다. 한화는 올 시즌 오웬 화이트, 윌켈 에르난데스 '원투펀치'로 시즌을 야심차게 시작했지만, 외국인 투수들의 부상과 부진으로 계획대로 풀리지 않았다. 이후 에르난데스를 브루스 짐머맨으로 교체했으나 그 역시 14경기에서 단 1승도 거두지 못하면서 3패 평균자책점 10.23으로 최악의 성적만 기록했다.

올 시즌을 마친 후 휴스턴 애스트로스에서 방출된 라이언 와이스가 한화로 복귀할 것이라는 기대가 부풀었으나, 와이스가 샌디에이고 파드리스와 1+1년 계약을 체결하면서 빅리그 도전을 계속 이어가게 됐다. 자연스럽게 한화 복귀는 물거품이 됐다.

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하지만 한화는 먼저 트로이 왓슨을 영입하면서 한자리는 채웠다. 왓슨과 계약금 30만달러, 연봉 70만달러로 신규 외국인 선수 연봉 상한선인 100만달러를 꽉 채워줬다.

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여기에 숄텐스까지 합류하게 되면, 경험이 풍부한 현역 빅리거까지 포함되는 셈이다. 왓슨은 최고 157km에 달하는 빠른 공을 던지는 투수지만, 빅리그 커리어는 없는 투수다.

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반면 숄텐스는 1994년생으로 30대 베테랑 투수고, 빅리그에서도 통산 40경기, 마이너리그는 191경기에 등판했다. 올 시즌은 탬파베이에서 빅리그와 트리플A를 오가면서, 마운드에 비상이 걸릴 때마다 콜업되는 대기조였다. 빅리그 12경기 중 2경기에 선발 투수로 등판했고, 5승3패 평균자책점 4.34로 나쁘지 않은 성적을 기록했다.

다만, 현역 빅리거로 아직 여지를 남겨두고있던 숄텐스가 아시아리그로 눈을 돌린 것은 계속 불안정한 팀내 입지 때문인 것으로 보인다. 올해 빅리그에서 괜찮은 활약을 했지만 올해를 끝으로 옵션 계약이 끝났기 때문에, 내년 시즌 로스터에서 밀려날 수 있는 불안 요소가 크다. 또 탬파베이에서도 확고한 빅리그 자원이 아니다보니, 보다 안정적인 환경에서 야구를 하고싶었을 가능성이 크다.

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'MLB트레이드루머스'는 "숄텐스가 내년에도 미국에 남았다면, 메이저리그 로스터 자리를 놓고 경쟁해야 했을지도 모른다. 하지만 그는 KBO리그에서 뛸 것으로 보인다. KBO 진출은 그에게 더 안정적인 환경과 꾸준한 연봉을 제공할 것"이라고 전망했다.

한화는 코디 폰세-와이스 '최강 원투펀치'를 앞세웠던 2025시즌에는 팀 평균자책점이 3.55로 리그 1위였고, 그해 정규 시즌 2위에 이어 한국시리즈에서도 준우승을 차지했다. 이들의 존재감이 엄청난 동력이었다. 그러나 외국인 투수들이 부진했던 올해는 팀 평균자책점이 5.26, 전체 9위로 추락했다. 물론 100% 외국인 투수들만 영향을 끼친 것은 아니나, 팀 전체가 흔들린 가장 핵심 요인이라는 사실은 부정할 수가 없다.

그렇다면, 현역 빅리거인 숄텐스도 폰세처럼 KBO리그에서 인생 역전을 일궈내 메이저리그로 화려한 귀환을 할 수 있을까. 'MLB트레이드루머스'는 "많은 투수들이 해외에서의 성공을 발판으로 메이저리그에 복귀했지만, 숄텐스는 30대 중반에 접어들었기 때문에 그 가능성은 다소 희박해 보인다. 메이저리그 진출까지는 아니어도, KBO리그에서의 성공은 한국에서의 연봉 인상이나 일본 진출로 이어질 수는 있을 것"이라며 다소 차가운 평가를 남겼다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com