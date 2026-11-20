정철원. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]자신을 트레이드한 구단에 대한 섭섭함 표출일까. 작별에 대한 시원섭섭함일까. 트레이드보다 작별 인사가 팬들의 더 큰 관심을 받고 있다.

각 구단 마무리캠프 막바지인 20일 롯데 자이언츠가 깜짝 트레이드를 발표했다. 트레이드가 좀처럼 성사되지 않는 시점이지만, 주는 메시지는 명확했다. 투수 정철원을 트레이드 시킨 것이다.

롯데는 정철원을 키움 히어로즈에 내주고, 키움으로부터 외야수 임지열을 받았다.

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롯데는 트레이드를 발표하는 보도자료에 정철원에 대한 이야기는 한마디도 싣지 않았다. 트레이드 배경도 자세히 밝히지 않았다. 오직 임지열에 대한 소개만 실렸다. 롯데 구단은 임지열에 대해 "180cm, 94kg의 체격을 갖춘 우투우타 외야수다. 특히 탄탄한 수비 기본기와 강한 송구 능력도 갖추어 팀의 외야 경쟁력을 높이고, 공수 양면에서 전력 강화에 보탬이 될 선수로 평가받고 있다. 아울러 2026시즌 주장을 맡으며 선수단을 이끈 리더십을 바탕으로 팀 분위기에 새로운 활력을 더하고, 그라운드 안팎에서 긍정적인 에너지를 불어넣을 것으로 기대한다"고만 짧게 트레이드 대상에 대해 설명했다.

임지열. 스포츠조선DB

반면 정철원을 영입한 키움 구단은 트레이드 배경에 대해 "불펜진 뎁스 강화를 위해 이번 트레이드를 추진했다. 정철원은 시속 140km 후반대 빠른 공과 슬라이더, 포크볼을 구사한다. 그동안 불펜투수로 활약하며 셋업맨과 마무리 역할을 모두 경험했다"라고 설명했다. 이어 "그동안 팀에 기여한 임지열에게 감사의 마음을 전하며, 새 팀에서도 꾸준한 활약을 이어가길 바란다"는 작별 메시지도 남겼다. 올해 출전 비중도 줄어들고, 팀내 주전으로서의 입지가 더더욱 좁아진 임지열에게는 새로운 기회가 될 트레이드다. 다만 정철원을 트레이드 카드로 내준 것은 다소 의외로 보일 수도 있다. 롯데에서 필승조로 활약해온 투수이기 때문이다.

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벌써 두번째 트레이드 이적이다. 2018년 두산 베어스의 신인으로 입단했고, 2022시즌 23홀드를 거두며 '신인왕'을 수상했던 정철원은 2025시즌을 앞두고 롯데로 트레이드 됐다. 그때도 2024시즌이 끝난 직후였다.

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이적 이후 첫해인 2025시즌에는 8승 21홀드를 기록하면서 필승조로 나름 쏠쏠한 활약을 펼쳤지만, 올해는 1승 3홀드에 그쳤고, 7월 이후로는 등판 기회조차 주어지지 않았다. 두산 시절부터 함께해온 김태형 감독이 애정을 가지고 정철원에게 꾸준히 기회를 줬었지만, 후반기부터는 더이상의 기회도 없는 상황이었다. 여러모로 묘한 분위기가 전개되다가 결국 롯데가 결단을 내렸다. 단장도, 감독도 교체된 직후 가장 먼저 보인 행보가 바로 정철원 트레이드였다.

사진=정철원 SNS 계정

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트레이드 그 자체보다도, 정철원이 발표 직후 자신의 SNS 계정을 통해 밝힌 고별 인사가 이목을 끌었다. 그는 "롯데 자이언츠 덕분에 즐겁고 행복했습니다. 앞으로도 어디서든 응원하겠습니다. 롯데 자이언츠 팬 여러분들 뜨거운 응원 뜨거운 사랑 감사했습니다"라는 인사와 더불어 "롯데자이언츠 내년엔 꼭 우승으로 증명해라"는 강렬한 메시지를 남겼다. 이어 성경 잠언 24장17절 문구인 "네 원수가 넘어질 때 즐거워하거나 그가 엎드러질때 마음에 기뻐하지 말라"는 글귀까지 남겨 의미심장함을 더했다.

SNS 인사 이후 더욱 의견이 분분했다. 과연 정철원이 어떤 의도로 글을 남긴 것인지를 두고 여러 해석이 나오는 모습이다.

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어떤 의도였든간에 올 시즌을 큰 아쉬움 속에서 마친 정철원에게는 키움이 큰 기회가 될 수 있다. 여러 면에서 확실히 달라진 모습을 보여줘야 하는 상황. 새로운 팀에서 어떤 활약을 보일지 귀추가 주목된다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com