요미우리 우완 다나카가 2000만엔이 삭감된 8000만엔에 재계약했다. 다나카는 주니치와 시즌 마지막 등판 경기에서 승리를 올려 미일 통산 204승을 올렸다. 구로다를 제치고 미일 통산 최다승 2위가 됐다. 사진출처=요미우리 자이언츠 SNS

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1988년 생 38세. 여전히 현역이라면 프로야구 선수로서 크게 성공한 인생이다. 비슷한 연령대의 입단한 선수 대다수가 야구 현장을 떠나 제2의 삶을 살고 있을 것이다. 아무리 기량이

뛰어난 특급 선수라고 해도 30대 중반으로 가면 경기력이 떨어진다. 팀 내 입지가 좁아진다. 자의든 타의든 은퇴 압박에서 자유로울 수 없다.

예외도 있다. 소프트뱅크 호크스 외야수 야나기타 유키(38). 20일 연봉 4억8000만엔(약 40억5000만원)에 2년 재계약을 했다. 7년 계약이 끝나고 40세까지 연장 계약을 했다. 올해 연봉 3억7000만엔에서 1억1000만엔 올랐다.

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부활의 타이밍이 좋았다. 2024~2025년 부상으로 이름값, 몸값 못하다가 7년 계약의 마지막 해인 올해 살아났다. 128경기에서 타율 0.302(460타수 139안타), 19홈런, 70타점. 소프트뱅크의 퍼시픽리그 3연패, 재팬시리즈 2연속 우승에 공헌했다. 야나기타는 "2년간 죽을 각오로 뛰고 싶은 마음이 생겼다"라고 했다. 구단이 확실한 보상으로 베테랑의 기를 살려줬다.

야나기타가 2년 계약을 알린 20일, 요미우리 자이언츠 우완 투수 다나카 마사히로(38)도 새 계약서에 사인했다. 1억엔에서 2000만엔 깎인 '8000만엔(약 6억8000만원)'에 도장을 찍었다. 지난해 라쿠텐 이글스에서 이적해 요미우리에서 세 번째, 통산 21번째 시즌을 맞는다.

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다나카는 "중요한 여름 이후 전력에 도움이 되지 못해 아쉬웠다"라고 했다. 시즌 초반 출발이 좋았는데 풀타임으로 이어가지 못했다. 지난 4월 4경기에 나가 세 차례 퀄리티 스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)를 했다. 패 없이 2승을 올리고 평균자책점 1.78을 기록했다. 첫 경기부터 3연승을 달렸다.

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다나카는 지난해 라쿠텐에서 요미우리로 이적해 미일 통산 200승을 기록하고, 올해까지 204승을 올렸다. 사진출처=요미우리 자이언츠 SNS

다나카는 지난 6월 인터리그(교류전) 중에 2군으로 내려갔다가, 8~9월 1군에서 3경기에 나갔다. 요미우리는 한신 타이거즈와 우승 경쟁을 하다가 2위로 밀려났다.

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13경기에 나가 4승4패, 평균자책점 3.42. 다나카가 올해 거둔 성적이다. 전성기 때 구위와 비교하기 어렵지만 여전히 선발투수로서 경쟁력이 있다는 걸 보여줬다. 팀 내 5위인 68⅓이닝을 소화했다.

9월 19일 도쿄돔에서 열린 주니치 드래곤즈전. 시즌 마지막 등판 경기에서 7회까지 102구를 던졌다. 4안타 1실점 호투로 승리를 가져갔다. 미일 통산 '204승'을 올려 구로다 히로키(은퇴)를 제치고 단독 2위가 됐다. 선배 다르빗슈 유(40·샌디에이고 파드리스)의 '208승'에 4승차로 다가섰다.

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2021년, 메이저리그 뉴욕 양키스에서 7년간 78승(46패)을 거두고 라쿠텐에 복귀했다. 첫해부터 2년 연속 일본 선수 최고액인 '9억엔(76억8000만원)'을 받았다. 2년 계약이 끝나고 매년 연봉이 줄었다. 2023년 4억2500만엔이 깎인 4억7500엔(약 40억2000만원)을 수령했다. 2024년

퍼시픽리그 대표로 올스타전에 나선 다나카(왼쪽)와 사사키. 다나카는 2021년 메이저리그에서 라쿠텐에 복귀해 4년간 2승에 그쳤다. 사진출처=라쿠텐 이글스 SNS

2억6000만엔(약 22억원)으로 떨어졌다. 2013년 라쿠텐의 첫 우승을 이끈 레전드가 4시즌 동안 21승33패에 그쳤다. 2024년엔 부상으로 시즌 막판 1경기에 등판했다.

결국 라쿠텐과 불화가 깊어져 결별했다. 라쿠텐이 연봉 1억엔 아래로 삭감을 요구했다는 추측 보도가 나왔다. 자존심이 무너지자 등을 돌렸다. 은퇴 위기에서 요미우리가 손을 내밀었다. 지난해 1억6000만엔(약 13억5000만원), 올해 1억엔(약 8억4500만원)을 받았다. 내년엔 8000만엔이다. 2022년 최고 연봉 9억엔의 8.9% 수준이다.

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다나카는 2007년 라쿠텐 신인 1지명으로 프로 선수가 됐다. 2009년 시즌이 끝나고 1억8000만엔(약 15억2000만원)에 계약했다. 1억500만엔이 뛰었다. 고졸 4년차에 1억엔을 돌파했다. 다르빗슈에 이어 입단 4년차 역대 연봉 2위를 찍었다. 17년 만에 연봉 1억엔이 무너졌다.

이제 연봉 액수가 중요한 게 아닐 수도 있다. 다나카는 2014년 뉴욕 양키스와 7년-1억5500만달러(약 2082억원)에 계약했다. 평균 연봉이 2000만달러(약 268억7000만원)가 넘었다.

39세가 되는 내년에도 다나카는 요미우리의 선발 한 자리를 놓고 경쟁한다. 뉴욕 양키스 선배 마쓰이 히데키가 이제 감독이다.

20일 2억5000만엔에 재계약한 요미우리 내야수 사카모토. 올해보다 5000만원 삭감됐다. 사진출처=요미우리 자이언츠 SNS

한편, 다나카의 1988년 생 동기생 사카모토 하야토(38)는 5000만엔이 삭감된 2억5000만엔(약 21억원)에 계약했다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com