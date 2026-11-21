MINNEAPOLIS, MINNESOTA - SEPTEMBER 27: Royce Lewis #23 of the Minnesota Twins celebrates his solo home run as he rounds the bases against the Texas Rangers in the eighth inning at Target Field on September 27, 2026 in Minneapolis, Minnesota. The Twins defeated the Rangers 6-4. David Berding/Getty Images/AFP (Photo by David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

MINNEAPOLIS, MINNESOTA - SEPTEMBER 11: Royce Lewis #23 of the Minnesota Twins runs the bases after hitting an RBI double against the Cleveland Guardians during the second inning at Target Field on September 11, 2026 in Minneapolis, Minnesota. Matt Krohn/Getty Images/AFP (Photo by Matt Krohn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스가 트레이드를 통해 내야수 유망주를 영입했다. 김혜성에게 크나큰 악재다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 21일(한국시각) '다저스가 미네소타 트윈스로부터 내야수 로이스 루이스를 영입했다고 한 소식통이 전했다'고 보도했다.

다저스는 포수 프란시스코 에스피노자를 미네소타로 보내기로 했다.

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MLB닷컴은 '루이스는 5년간의 선수 생활 동안 잦은 부상에 시달렸다. 그는 2026년 개인 최다인 125경기에 출전했다. 타율 2할2푼7리 홈런 15개 OPS(출루율+장타율) 0.667을 기록했다'고 소개했다.

루이스는 2017 신인드래프트 1라운드 전체 1순위에 미네소타 지명을 받았다.

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스포츠전문매체 디애슬레틱은 '루이스는 2017년 전체 1순위 지명자였으나 부상으로 성장세가 주춤했다. 미네소타 구단 역사에서 가장 결정적인 홈런들을 기록했던 선수가 서부로 향한다'고 조명했다.

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디애슬레틱은 '미네소타의 2023년 포스트시즌 당시 루이스는 홈런 4방을 터뜨렸다. 차세대 스타로 주목을 받았다. 양 구단은 아직 공식적으로 입장을 내놓지 않았다'고 설명했다.

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루이스는 2년 뒤 FA 자격을 갖출 수 있다. 메이저리그 트레이드루머스(MTR)는 루이스가 다음 시즌 연봉 510만달러를 받을 것으로 전망했다.

미네소타는 루이스를 비롯해 주요 선수 3명을 로스터에서 제외했다. 선발투수 베일리 오버와 외야수 트레버 라나크는 재계약을 제시 받지 못했다.

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MTR은 '미네소타는 이 세 선수와 결별하며 약 1830만달러의 비용을 절감할 수 있을 것'이라고 전망했다.

루이스의 다저스 입성은 김혜성에게 대형 악재다. 지난해 71경기에 뛰었던 김혜성은 올 시즌 43경기에 출전, 입지가 더욱 좁아졌다. 올 시즌도 험난한 주전 경쟁을 펼치며 마이너리그에서 고군분투했다. 여기에 최상위 라운드 출신 유망주까지 왔으니 내년에도 어려운 경쟁이 예상된다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com