FILE -Los Angeles Dodgers pitcher Tarik Skubal talks to reporters ahead of Game 1 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Oct. 10, 2026, in Milwaukee. (AP Photo/Kyla Wolf, File) FILE PHOTO

Los Angeles Dodgers starting pitcher Tarik Skubal (29) throws against the Milwaukee Brewers in the first inning of an MLB National League Championship Series playoff game at American Family Field in Milwaukee, Wisconsin, on Sunday, October 11, 2026. Photo by Tannen Maury/UPI

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[스포츠조선 한동훈 기자] 메이저리그 최고의 부자 구단 중 하나로 알려진 뉴욕 메츠가 움직이기 시작했다. 현존 최강 좌완투수 태릭 스쿠벌에게 선발투수 최고액을 제시했다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 21일(한국시각) '메츠가 스쿠벌에게 9년 계약을 제안했다고 알려졌다'고 보도했다.

MLB네트워크의 짐 듀켓에 따르면 메츠는 스쿠벌에게 9년 총액 4억달러(약 5386억원)를 제시했다.

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MLB닷컴은 '스쿠벌은 이 외에도 LA 다저스, 토론토 블루제이스, 샌디에이고 파드리스와도 협상했다고 전해졌다. MLB네트워크 존 헤이먼에 따르면 스쿠벌은 또 다른 미상 구단과 영상 미팅을 가졌다. 스쿠벌이 다른 구단으로부터 어떤 구체적인 제안을 받았는지는 아직 알려지지 않았다'고 설명했다.

메츠는 일명 '돈찍누(돈으로 찍어 누르기)'가 특기다.

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2년 전 메츠는 외야수 후안 소토와 15년 7억6500만달러에 계약했다. 이는 메이저리그 역사상 기간과 총액 면에서 모두 최대 규모였다.

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투수 계약 중에서는 다저스 우완 야마모토 요시노부가 12년 3억2500만달러에 계약한 것이 총액 기준 최고액이다.

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듀켓은 "스쿠벌은 라스베이거스 단장 회의 때부터 이적설이 불거졌다. 꾸준히 소문이 돌았다. 메츠가 스쿠벌에게 처음 제시한 조건이 9년 4억달러다. 이 금액만으로도 총액은 역대 선발투수 FA 중 최고 기록이다. 다른 구단드로 비슷한 제안을 내놓을 가능성이 높다. 연평균 기준으로는 맥스 슈어저와 저스틴 벌랜더의 4333만달러가 최고액이다'라고 설명했다.

스쿠벌은 2020년 디트로이트 타이거즈에서 데뷔했다.

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2024년 2025년 연속해서 아메리칸리그 사이영상을 석권했다. 2024년 31경기 18승 4패 평균자책점 2.39를 기록했다. 2025년 31경기 13승 6패 평균자책점 2.21을 기록했다. 2026 시즌 도중 디트로이트에서 다저스로 트레이드됐다. 올해는 26경기 12승 7패 평균자책점 2.72를 기록했다.

스쿠벌은 메이저리그 통산 163경기 66승 44패 평균자책점 3.02를 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com