사진=뉴발란스

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[스포츠조선 나유리 기자]오타니 쇼헤이가 선수 생활을 그만두는 날까지 후원을 약속했다.

20일(이하 한국시각) 미국 패션 매거진 'GQ'는 "오타니가 뉴발란스와 역사적인 연장 계약을 체결했다"고 보도했다.

보도에 따르면 오타니는 오랜 후원사인 스포츠 브랜드 뉴발란스와 현역 은퇴할 때까지 후원 계약을 연장하는데 합의했다. 'GQ'는 "일본 야구 아이콘 오타니는 오랜 파트너와의 후원 계약을 야구 선수 생활이 끝날 때까지 연장하는 획기적인 계약을 체결하며 그동안의 업적에 새로운 획을 그었다. 르브론 제임스와 크리스티아누 호날두(이상 나이키), 데미안 릴라드(아디다스)처럼 평생 후원 계약을 맺은 운동선수는 극소수에 불과하지만, 오타니의 이번 계약은 선수 생활 전체를 포괄하는 최초의 계약이자 메이저리그 최초의 사례"라고 보도했다.

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오타니는 'GQ'와의 인터뷰에서 "(해당 브랜드에 대한)신뢰가 크다. 물론 좋은 관계도 쌓아왔다. 그들은 제가 요청한 사항들을 잘 들어줬고, 그건 상당한 신뢰가 있어야 가능한 일이다. 그동안 우리의 관계가 정말 좋고 순조로웠다. 계약을 연장하는데 아무런 망설임도 없었다"고 소감을 밝혔다.

오타니가 야구 현역 선수를 그만두고 은퇴할 때까지 후원을 하기로 한 뉴발란스는 본사 내 연구실 이름도 바꾸기로 했다. 원래 연구실의 이름이 '스포츠 리서치 랩'인데, 앞으로는 '쇼헤이 오타니 스포츠 리서치 랩'이 된다.

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오타니는 최근 직접 보스턴 본사를 방문해 다음 시즌 새롭게 출시할 자신의 경기용 스파이크에 대한 분석을 진행하기도 했다. 오타니는 올 시즌 왼쪽 무릎과 오른쪽 이두근 부상으로 아쉬운 성적을 기록했는데, 오타니는 "올해 투구시 착지하는 발뒤꿈치가 미끄러지는 순간이 몇번 있었다"고 밝혔다. 때문에 내년에 착용할 스파이크는 이런 부분들을 보완할 것으로 보인다.

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메이저리그에서 유일하게 투타겸업 선수인 오타니는 투수로 등판할 때나 타자로 출전할 때나 신발을 갈아신지 않고, 똑같은 스파이크를 신고 경기를 뛰고 있다.

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오타니는 'GQ'와의 인터뷰에서, 자신처럼 되고싶은 어린 아이들에게 어떤 조언과 격려를 해주고싶냐는 질문에 "성공하고 싶다면, 야구는 반복 연습이 많이 필요한 스포츠다. 기본기를 꾸준히 다져야 한다. 일정 수준에 도달하면 야구는 정말, 정말 어려워진다. 그때는 왜 야구를 하는지 다시 생각해봐야 한다. 야구를 사랑해서 하는건가? 그런 열정과 사랑이 있다면 힘들 때도 극복할 수 있다"고 진심어린 조언을 건넸다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com