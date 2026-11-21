사진제공=롯데자이언츠

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 임경완 1군 투수코치가 선수들과 '거리두기'를 선언했다. 임 코치가 롯데를 지킨지 거의 10년이다. 임 코치 손을 안 거친 투수는 없다고 해도 과언이 아니다. 하지만 이제 1군 보직을 받은 이상 냉정하게 운영해야 한다고 밝혔다.

임 코치는 2018년부터 롯데 투수들을 지도했다. 2군과 재활군을 주로 맡았다. 2026시즌이 끝나고 1군 메인코치로 선임됐다. 지난 4일부터 일본 미야자키에서 진행 중인 마무리캠프가 그의 첫 임무다.

임 코치는 "2017년 겨울에 계약하고 코치로 들어왔다. 처음부터 1군 메인코치는 처음이다. 중간에 왔다갔다는 여러번 했다"고 돌아봤다.

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그는 선수들과 함께 성장한다는 심정으로 코치직에 임했다. 임 코치는 "재활코치부터 시작했다. 지도자 인생에 많은 도움이 됐다. 몸이 아파서 내려온 선수들은 대부분 마음도 힘들어 한다. 그들과 같이 커간다는 마음이었다. 왜 안 되는지, 어떻게 공감하고 설득해야 하는지, 또 억지로 어디까지 할 수 있는지 많이 느꼈다. 이런 것 저런 것 다 해왔던 코치라 선수들과 편안하게 소통할 수 있다"고 말했다.

생활은 편할지 모르지만 실전에서는 엄연히 다른 이야기다. 임 코치는 "같이 크고 봐온 선수들과 1군에 자리를 잡게 되니 친숙하다. 하지만 1군은 다르다. 선발 5명 구원 9명까지 14명으로 야구해야 한다. 선수들과 정이 들면 안 된다고 생각한다. 이제 선을 딱 긋고 하겠다"고 다짐했다.

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마무리캠프 주안점은 체력강화와 개인훈련 확립이다.

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임 코치는 "(이동욱)감독님 말씀대로 루틴이 중요하다. 선수들 스스로 본인에게 맞는 루틴을 만들어가고 있다. 제가 추가로 강조한 것은 피지컬이다. 트레이닝 파트에 그렇게 부탁했다. 피지컬이 70이면 기술은 30이다. 선수들에게 체력적인 스트레스를 가하면서 기술을 접목하는 식"이라고 설명했다.

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다음으로는 자신감이다.

임 코치는 "불펜에서 던질 때와 경기 나가서 완전히 딴판으로 변하는 선수들이 많다"고 안타까워했다. 압박이 덜한 상황부터 시작해 느끼면서 극복하는 수밖에 없다. 임 코치는 "실전을 통해 경험을 계속 쌓아야 한다. 어떤 상황에 내보내고 던져주고 하면서 찾아가야 한다"고 말했다.

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이어서 "자신감 있게 던지는 투수들이 됐으면 좋겠다. 많은 팬들 앞에서 던지기가 쉽지 않은 게 사실이다. 그래도 마운드 올라가면 진짜 공격적인 투수 됐으면 좋겠다. 주눅이 들면 안 된다. 초구부터 강하게 던져서 스트라이크 잡아나가자고 이야기를 많이 한다. 감독님도 그렇게 이야기하시고 그런 부분 많이 주입하고 있다"고 기대했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com