바비 밀러. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]이게 있는 집의 여유인가. LA 다저스가 160km을 던지는 강속구 투수를 트레이드시켰다.

다저스는 21일(이하 한국시각) 미네소타 트윈스와 트레이드를 단행했다. 다저스는 우완 투수 바비 밀러와 포수 프란시스코 에스피노자를 보내고, 미네소타로부터 3루수 로이스 루이스를 영입했다.

밀러에게는 길을 열어주는 트레이드다. 밀러는 평균 150km대 후반, 최고 160km을 넘는 빠른 공을 던지는 강속구 선발 투수다. 팀내에서도 가장 빠른 공을 뿌리는 파이어볼러다.

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2020년 신인 드래프트에서 1라운드 전체 29순위로 다저스의 지명을 받았고, 빅리그 데뷔 시즌인 2023시즌에는 22경기에서 11승4패 평균자책점 3.76으로 빼어난 성적을 기록했다.

그러나 두번째 시즌부터 추락하기 시작했다. 2024시즌 13경기에 선발 등판했지만 2승4패 평균자책점 8.52로 부진했고, 팀내 입지와 등판 기회는 점점 더 줄어들었다. 2025시즌에는 단 2경기 등판에 그쳤고, 올 시즌은 불펜으로 3경기에 등판한 것이 전부였다.

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다저스는 신인 시즌 이후 극도의 부진을 겪은 밀러를 포기하고 트레이드를 단행했다. 미국 현지 언론에서는 미네소타가 밀러를 불펜으로 기용할 것이라 예상하고 있다.

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트레이드설이 돌았던 김혜성은 이번 트레이드에서는 움직임이 없었다. 또 다저스가 막강한 내야 멀티 백업 요원을 데리고 올 것이라는 이야기가 나왔지만, 루이스는 1,3루 코너 내야를 전문으로 보는 선수라 김혜성의 입지에 아주 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상된다.

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밀러에게는 인생 두번째 기회다. 데뷔 시즌때만큼의 임팩트있는 투구를 보여주기 위해서는 미네소타에서 각성해야 할 필요가 있다. 만약 다저스에 남아있더라도 빅리그 로스터에 들었을 가능성은 낮아 보인다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com