LA 다저스 태릭 스쿠벌이 지난 9월 18일(한국시각) NL 서부지구 우승을 확정한 뒤 열린 축하 세리머니 도중 맥주 세례를 받으며 기쁨을 만끽하고 있다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]FA 최대어 태릭 스쿠벌을 놓고 본격적인 입찰 경쟁이 시작됐다. 역대 투수 최고액 계약 체결은 시간 문제다.

뉴욕 메츠의 구체적인 오퍼가 먼저 드러났다.

MLB네트워크 라디오 해설위원인 짐 두켓은 22일(이하 한국시각) 자신의 SNS에 메츠가 스쿠벌에 제안한 계약 조건을 공개했다.

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그는 '라스베이거스에서 끊임없는 계약설이 불거진 이후 복수의 소식통에 따르면 메츠가 스쿠벌에 제안한 최초의 제안은 계약기간 9년에 총액 4억달러에 육박하는 금액'이라며 '그 오퍼만으로도 총액은 물론 평균연봉(AAV) 부문서도 역대 투수 최고액 기록이며, 다른 구단들도 비슷한 제안을 내놓을 가능성이 높다'고 전했다.

역대 투수 최고액 계약은 2023년 12월 NPB 에이스 출신 야마모토 요시노부가 포스팅시스템을 통해 LA 다저스와 맺은 12년 3억2500만달러다. 투수 AAV 최고 기록은 맥스 슈어저(2022~2024년)와 저스틴 벌랜더(2023, 2024년)가 함께 갖고 있는 4333만3333달러다.

데이비드 스턴스 뉴욕 메츠 사장. AP연합뉴스

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메츠가 제안한 조건은 총액과 AAV서 모두 역대 최고 기록이다. 계약기간이 9년이라고 하니 AAV 4333만달러를 적용하면 총액은 무조건 3억9000만달러 이상이라고 보면 된다. 3억9500만~4억달러가 유력해 보인다.

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2024년 12월 후안 소토와 북미 프로스포츠를 통틀어 역대 최고액(15년 7억6500만달러) 계약을 한 메츠가 이번에는 스쿠벌을 역대 메이저리그 최고액 투수로 만들어줄 심산인 것이다.

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두켓은 메이저리그 단장 출신이다. 2000년대 중반 뉴욕 메츠와 볼티모어 오리올스에서 4년간 단장으로 일했다. 풍부한 현장 경험과 인적 네트워크를 자랑하는 인물로 이번 보도는 상당한 근거에 따른 것으로 볼 수 있다.

태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

스쿠벌은 일찌감치 투수 최고 몸값을 경신할 것으로 예상돼 왔다. 아니나 다를까, 메츠의 첫 조건이 이를 보장하고 있다.

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관건은 다른 구단이 메츠와 돈 경쟁을 어느 수준까지 벌일 수 있겠느냐다. 메츠는 메이저리그에서 자산 규모가 가장 큰 스티브 코헨이 구단주다. 데이비드 스턴스 사장에 따르면 이번 오프시즌 들어서도 팀이 정한 전력 보강 계획을 전폭적으로 지원하겠다고 약속했다.

스쿠벌은 에이전트 스캇 보라스를 앞세워 지난 17일부터 19일까지 메츠, 다저스, 토론토 블루제이스, 샌디에이고 파드리스를 잇달아 만났다. 특정되지 않은 제5의 구단과는 영상을 통한 협상을 벌였다고 한다.

구체적인 오퍼가 알려진 구단은 지금까지는 메츠 밖에 없다.

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이에 따라 관심이 쏠리는 구단은 역시 다저스다. 하지만 다저스는 AAV를 높이는 대신 계약기간은 짧은 '단기계약'을 선호하는 것으로 알려졌다. 지난 겨울 외야수 카일 터커와 4년 2억4000만달러(AAV 6000만달러)에 계약한 그 방식이다.

예를 들면 스쿠벌에게 AAV 5000만~6000만달러에 4~5년 계약을 제안했을 수 있다는 뜻이다. 총액은 2억~3억달러로 메츠의 그것보다 작지만, AAV는 훨씬 많다.

브랜든 곰스 LA 다저스 단장. AFP연합뉴스

그러나 다저스의 이러한 방침에 변화가 생겼다는 보도가 나와 비상한 관심을 끈다.

뉴욕포스트 칼럼니스트 존 헤이먼은 '다저스는 상황에 따라 장기계약을 맺을 의향이 있음을 내비쳤다. 실제 과거 무키 베츠, 야마모토 요시노부, 오타니 쇼헤이와 10년 이상의 장기계약을 한 사례가 있다'면서 '최고의 투수가 단기계약을 받아들일 가능성은 극히 낮기 때문에 스쿠벌 영입 경쟁에 진지하게 나서려면 장기계약을 제시해야 할 것'이라고 전했다.

이게 사실이라면 다저스는 4억달러 이상을 제시할 가능성이 높다. 여기에 샌디에이고와 토론토의 영입 의지도 뜨겁다. 이래저래 스쿠벌 몸값 올라가는 소리만 커지고 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com