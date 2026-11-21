정철원(왼쪽)과 임지열. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 고재완 기자] 트레이드 그 자체보다 이별의 방식이 더 큰 파장을 낳고 있다. 마무리캠프 막바지인 지난 20일 단행된 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 1대1 트레이드. 각자의 필요에 의해 성사된 빅딜이었지만, 발표 직후 쏟아진 양 구단의 보도자료와 두 선수의 작별 인사는 극명한 온도 차를 드러내며 야구팬들의 입방아에 올랐다.

특히 논란의 중심에 선 것은 롯데를 떠나 키움 유니폼을 입게 된 우완 정철원(27)의 SNS 고별사다.

정철원은 트레이드 직후 SNS에 "안녕하십니까 키움 정철원입니다"라며 글을 올렸다. 초반부는 평범했다. "롯데 자이언츠 덕분에 즐겁고 행복했다. 뜨거운 응원과 사랑 감사했다"며 부산 팬들에게 고개를 숙였다.

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문제는 뒷부분이었다. 정철원은 "롯데 자이언츠 내년엔 꼭 우승으로 증명해라"는 다소 거칠고 뼈 있는 문장을 남긴 데 이어, 말미에 '네 원수가 넘어질 때 즐거워하거나 그가 엎드러질 때 마음에 기뻐하지 말라'는 성경 잠언 24장 17절을 인용했다.

순식간에 해석이 분분해졌다. 불과 2년 사이 두 번째 트레이드를 당한 데 대한 서운함인지, 자신을 향한 비난 여론이나 개인사를 겨냥한 것인지, 아니면 끝내 자신을 내보낸 구단을 향한 앙금인지 의문이 증폭됐다.

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공교롭게도 롯데 구단의 공식 보도자료 역시 유독 싸늘했다. 키움이 "그동안 팀에 기여한 임지열에게 감사의 마음을 전하며 새 팀에서도 꾸준한 활약을 이어가길 바란다"고 정중히 배웅한 것과 달리, 롯데의 보도자료에는 정철원에 대한 감사 인사나 트레이드 배경이 단 한 줄도 실리지 않았다. 오직 새로 합류한 임지열에 대한 소개만 빼곡했다. 구단과 선수 사이에 이미 돌아올 수 없는 강이 흐르고 있었음을 방증하는 대목이다.

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그럼에도 정철원의 '성경 구절'은 굳이 필요하지 않았다는 지적이 지배적이다. 마침 맞상대인 임지열이 남긴 작별 인사와 나란히 놓이면서 대비는 더욱 도드라졌다.

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임지열은 입장문을 통해 변함없이 응원해 준 키움 팬들에게 거듭 감사함을 전하며, "저를 많이 이끌어주고 도와줬던 소중한 친구 (김)하성이와 (이)정후가 한국으로 돌아오면 다시 같은 유니폼을 입고 함께 뛰는 날을 상상하곤 했는데 함께하지 못하게 돼 아쉽다"는 진심 어린 속내로 팬들의 눈시울을 적셨다. 이어 롯데 팬들을 향해서도 "롯데 유니폼이 지닌 무게와 팬들의 뜨거운 열정, 함성을 잘 알고 있다. 부끄럽지 않도록 모든 것을 쏟아붓겠다"며 모범적인 출사표를 던졌다.

롯데는 올 시즌을 마치고 이동욱 감독과 이택근 단장을 새롭게 선임하며 대대적인 체질 개선에 나섰다. 새 수뇌부가 단행한 첫 번째 트레이드가 바로 정철원 카드였다는 점은 시사하는 바가 크다. 정철원은 두산 시절 은사였던 김태형 전 감독이 애정을 갖고 기회를 줬음에도 후반기 들어 완전히 전력 외로 밀려난 상태였다.

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외야수 임지열은 수비 기본기와 강한 송구 능력이 강점으로 꼽힌다. 특히 롯데가 콕 집어 강조한 부분은 '2026시즌 키움 주장을 맡아 선수단을 이끈 리더십'이다. 하지만 이 역시 쉽사리 납득이 되지 않는 부분이긴 하다. 임지열은 캡틴이었지만 1군 더그아웃에서 자주 찾아보기 힘들만큼 자주 고양 히어로즈를 다녀왔다. 올 시즌 엔트리 말소 일수가 93일에 달한다. 등록일 중에서도 30일은 부상자명단에 올라 있었다.

키움은 이번 트레이드로 마운드 강화에 방점을 찍고 있다는 것이 명확해졌다. 이미 '2용타' 확정으로 타선을 보강해놨으니 마운드가 얼마나 버텨주느냐가 내년 시즌의 승부수라는 것이다. 올해 출전 비중과 주전 입지가 좁아진 임지열에게 새 길을 열어주며, 팀의 최대 약점이었던 불펜에 강속구 투수를 수혈했다.

아시아쿼터로 일본프로야구(NPB) 통산 38세이브·57홀드 베테랑 후쿠타니 코지를 영입한 데 이어, 정철원까지 품으며 단숨에 경험 많은 불펜 두 축을 세웠다. 정철원은 2022년 신인왕(23홀드 ERA 3.10)과 2025년 21홀드로 셋업맨과 마무리를 모두 거친 27세 젊은 우완이다. 8월부터 2군에 있었으니 실전 경험을 채우는 것이 급선무다.

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결국 정철원이 남긴 의미심장한 성경 구절의 진짜 해답은 2027시즌 그라운드 위에서 가려진다. 임지열이 사직구장에서 새 전성기를 열지, 정철원이 고척스카이돔에서 '21홀드 필승조'로 부활해 자신의 가치를 증명할지 벌써부터 두 팀의 맞대결에 시선이 쏠리고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com