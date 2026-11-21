12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 8회초 1사 1루 레이예스가 안타를 치고 이현곤 1루 코치와 기쁨을 나누고 있다. 레이예스의 시즌 211번째 안타다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 나유리 기자]롯데 자이언츠와의 잔류 협상이 난항인 것인가. 빅터 레이예스가 갑작스러운 해외 리그 이적설에 휩싸였다.

지난 3시즌 동안 롯데에서 대활약을 펼쳤던 외국인 타자 레이예스는 뜬금없는 해외 이적설이 돌기 시작했다. 근원지는 외신 기자의 소식이었다.

일본프로야구(NPB)와 중남미 선수들의 소식을 전하는 에드윈 에르난데스 기자가 21일 자신의 SNS를 통해 "소식통에 따르면 KBO리그 스타 외야수 레이예스가 FA 테스트를 앞두고 있다. 그는 NPB와 MLB 구단들로부터 오퍼를 들어볼 의향이 있다"고 전했다. 이어 "여러 NPB 구단들이 레이예스를 주시하고 있다. 지난주부터 한국에서 그의 팀과의 협상이 교착 상태에 빠졌기 때문이다. 상황이 계속 이렇게 흘러간다면 그는 자유계약선수(FA)가 될 수도 있다"고 덧붙였다.

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에이전트로부터 직접적인 소스를 들었다면, 이는 레이예스가 롯데 구단과의 재계약 협상에서 난항을 겪고있다고 짐작해볼 수 있다.

레이예스는 롯데에서 뛴 3년 동안 무려 600안타를 쳤다. 3시즌 동안 평균 타율이 3할4푼7리에 달하고, 200안타만 2번을 넘겼다. 특히 올 시즌은 211안타를 기록하면서 마의 200안타를 가뿐히 넘어 KBO 단일 시즌 최다 안타 신기록까지 경신했다. 홈런도 KBO리그 입성 이후 가장 많은 18개를 쳤고, 타점도 109개를 올렸다. 롯데 타선에서 가장 무서운 타자가 바로 레이예스였다.

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재계약이 난항이라면 결국 조건이다. 레이예스는 올 시즌을 앞두고 롯데와 두번째 재계약을 체결하면서 1년 140만달러 조건에 합의했었다. 또 재계약을 한다면 인상은 무조건 확정적인데, 양측이 생각하는 차이가

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14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. LG가 두산에 승리하며 준PO에 진출했다. MVP 수상한 LG 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

있을 수 있다.

그런데 하필 비교 대상이 있다. 바로 LG 트윈스가 외국인 타자 오스틴 딘과 네번째 재계약을 하면서 무려 200만달러를 안겨줬다. 이는 역대 외국인 타자 최고액 신기록이다.

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물론 오스틴은 올해 41개의 홈런을 쳤고, 레이예스와 유형이 다른 타자인데다 팀 성적도 LG가 앞섰기 때문에 직접적 비교는 어려울 수 있다. 그래도 레이예스 역시 지난 3년간의 팀 기여도가 있고, KBO 신기록을 달성한 타자라는 점을 감안했을때 충분히 오스틴 못지 않은 재계약 조건을 요구할 수는 있어 보인다. 또 단년이 아닌 다년 계약 등 총액을 조율하며 풀어나갈 수 있는 여지는 존재한다. 다만 현재 롯데와의 협상이 교착 상태라면, 이 부분에 있어서 양측의 생각 차이가 상당히 커 보인다.

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12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 롯데가 7대4로 승리했다. 이날 경기에서 211 안타 신기록을 달성하며 최다안타왕에 오른 레이예스가 기념구와 함께 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

현실적으로 레이예스의 해외 이적 가능성은 얼마나 될까. 일단 MLB 복귀는 쉽지 않은 상황. 미국 역시 직장 폐쇄 가능성을 염두에 두고 주요 이적을 11월말까지 마무리하려는데다, 레이예스의 나이(1994년생)나 타격 스타일 등을 감안했을때 가능성이 상당히 낮다. 또 NPB에서도 기본적으로 레이예스와 비슷한 유형의 외국인 타자를 선호하는 편은 아닌데, 다만 롯데와의 협상이 결렬됐을 경우에는 가능성은 있다. 물론 조건은 예상보다 낮을 확률도 존재한다.

이는 언제까지나 롯데를 떠났을 때의 가정이다. 보통 해외 이적이 유력한 선수들의 경우, 시즌 중에도 이미 이적 소문이 돌고는 하지만 올해 레이예스는 그런 케이스는 아니었다. 한 스카우트 관계자도 "MLB나 NPB팀이 진짜 관심이 있었다면 시즌 중에도 최소 한두번은 이야기가 나왔어야 했는데, 그렇지는 않았다"고 분위기를 전했다.

과연 레이예스는 내년에도 롯데에서 뛰게 될까. 불편한 기색이 보이는 이번 협상이 어떤 결말을 맺게 될지 궁금해진다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com