메이저리그 역사상 최악의 계약 중 한명으로 꼽히는 앤서니 렌던. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]메이저리그 역사상 최악의 계약으로 꼽히는 앤서니 렌던이 대학생으로 돌아갔다. 그에게 3300억원을 투자했던 LA 에인절스는 어떤 심경일까.

렌던은 지난 2020시즌을 앞두고 에인절스와 7년 2억4500만달러(약 3300억원)에 초대형 계약을 체결했다. 에인절스는 당시 오타니 쇼헤이와 마이크 트라웃 그리고 렌던까지 삼각편대를 꿈꾸며 거액의 베팅을 한 셈이었다.

그러나 렌던은 7년 내내 단 한 시즌도 제대로 뛰지 못했다. 60경기 이상 출전한 시즌이 한번도 없고, 10홈런 이상을 기록한 시즌도 없었다. 매년 예외 없이 크고 작은 부상에 시달렸고 심지어는 부상 상태가 심각해보이지 않는데도 경기 출장을 차일피일 미루는 무책임한 태도로 일관했다.

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2021시즌 고관절 수술, 2022시즌 손목 수술, 2023시즌 다리 부상, 2024시즌 햄스트링 부상, 2025시즌 고관절 부상 등 끊임없이 부상 릴레이가 이어졌다. 2024시즌 9월 8일이 에인절스 유니폼을 입고 빅리그에서 뛴 마지막 경기였다. 나중에는 에인절스도 포기모드였다. 렌던이 제대로 뛰지도 않고 연봉을 받아가는 와중에, 에인절스는 오타니마저 FA 자격을 얻어 LA 다저스로 떠났다. 팀은 2014년 이후 12시즌째 포스트시즌 문턱도 밟지 못하며 최약체로 거듭났다.

그런데 올해로 마침내 렌던과의 지겨운 계약이 끝났다. 아직도 에인절스가 렌던에게 약 3000만달러 이상을 지불해야 할 금액이 남아있기는 하지만, 어쨌거나 서로에게서 해방이 된 셈이다.

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아직 그가 공식적으로 현역 은퇴를 선언하지는 않았으나, 그와 계약할 메이저리그 팀이 나올 것 같지는 않다. 그리고 이와중에 뜻밖의 근황이 공개됐다. 그가 대학생으로 다시 모교인 라이스대학교로 돌아갔다는 것이다.

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라이스대학교 소식지인 '라이스레셔'는 "렌던이 현재 대학 생활에 복귀했고, 현재 소프트볼 활동 프로그램 수업도 참가하고 있다. 그는 학위를 마치기 위해 모교에 복학했다"고 보도했다. 렌던은 매일 아이패드, 간식, 물병이 든 베낭을 메고 캠퍼스 생활을 누리고 있다.

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렌던은 "4명의 자녀들에게 좋은 본보기가 되고 싶어서 대학교에 복학하자는 생각을 했다"면서 "나에 대한 고정관념을 깨기 위해서는 나 자신부터 바뀌어야 한다. 아이들에게 대학을 마치는 모습을 보여주고 싶었다"고 밝혔다. 이어 "저는 그저 예수님을 따르고, 좋은 남편, 좋은 아버지가 되고 싶다"면서 사실상 시작된 은퇴 이후의 삶에 만족하고 있음을 밝혔다.

팬들의 반응은 당연히 싸늘하다. "에인절스의 돈을 사실상 훔친 선수라고 봐도 무방하다"는 비판이 터져나오고 있다. 그의 속 편한 캠퍼스 생활을 지켜보는 에인절스 구단은 어떤 심경일까.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com