샌프란시스코 자이언츠 야구운영총괄사장 버스터 포지가 지난 11일 네바다주 라스베이거스 아리아 리조트 & 카지노에서 열린 2026 MLB 단장 회의에서 언론과 인터뷰하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 불과 몇 달 전 여름 트레이드 마감시한까지만 해도 로건 웹과 함께 '트레이드 불가(언터처블)'로 묶였던 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)의 이름이 겨울 스토브리그 한복판에 다시 소환됐다. 2026시즌 97패라는 처참한 성적표를 받아 든 샌프란시스코가 고액 연봉자 정리에 나설 수 있다는 현지 보도가 잇따르면서다.

97패 굴욕에 연봉 덜어내려는 SF…MLB닷컴 "이정후 트레이드는 꽤 어려워"

불씨를 지핀 것은 메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴 마크 파인샌드 기자다. 파인샌드는 20일(한국 시각) 오프시즌 트레이드 시장 판도를 짚으며 "샌프란시스코가 97패 시즌 이후 대형 계약 중 최소 하나를 처분하고 싶어 한다는 것은 공공연한 비밀"이라고 전했다.

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그러나 이정후가 실제로 유니폼을 갈아입을 가능성에는 선을 그었다. 파인샌드는 윌리 아다메스, 맷 채프먼과 함께 이정후를 거론하며 "이들의 트레이드는 매우 어려울 것(very difficult)"이라고 못 박았다. 스포츠 일러스트레이티드(SI) 역시 21일 이 보도를 인용해 "이정후, 아다메스, 채프먼의 처분이 현실적으로 막히면서 샌프란시스코 버스터 포지 야구운영총괄사장(President of Baseball Operations)이 깊은 딜레마에 빠졌다"고 짚었다.

가장 큰 걸림돌은 영입을 검토하는 타 구단 입장에서 도무지 계산이 서지 않는 '잔여 계약과 옵트아웃의 함정'이다.

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이정후는 2027시즌 연봉 2200만 달러(약 300억 원)를 받은 뒤, 시즌 종료 후 잔여 2년 4100만 달러(약 523억 원) 계약을 파기하고 FA 시장에 나올 수 있는 옵트아웃 권리를 쥐고 있다.

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아이비타임즈(IBTimes)는 21일 "이정후를 데려간 팀 입장에서는 그가 반등해 맹활약하면 1년 만에 옵트아웃으로 떠나버리고, 반대로 부진하면 거액의 잔여 연봉을 고스란히 떠안아야 한다"며 "올겨울 당장 트레이드되기보다는 2027시즌 잔류 후 내년 여름 트레이드 마감시한이 진짜 분수령이 될 것"이라고 내다봤다.

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'커리어 하이' 쓰고도 혹평… 18G 연속 안타 뒤 찾아온 '후반기 추락'과 수비 숙제

미국 현지 매체들이 이정후의 거취를 불안하게 바라보는 근본적인 이유는 결국 '기복'과 '수비 지표'다.

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이정후는 2026시즌 타율 2할7푼6리, 출루율 0.320, 장타율 0.404(OPS 0.724), 10홈런, 57타점, 12도루로 타율 홈런 타점 도루 모두 빅리그 개인 커리어 하이를 작성했다. 하지만 세부 내용을 들여다보면 아쉬움이 짙다.

팬사이디드(FanSided) 산하 자이언츠 전문 매체 '어라운드 더 포그혼'은 최근 시즌 총평에서 "이정후는 또다시 반쪽짜리(mixed bag) 시즌을 보냈다"며 "인기와 카리스마는 최고지만 기복이 너무 심한 '평균 살짝 위' 선수"라고 냉정히 평가했다. 후반기 타율 2할3푼6리, 출루율 0.298, 장타율 0.365로 급격히 식은 점이 뼈아팠다.

MLB닷컴 마리아 과르다도 기자 역시 "우익수로 자리를 옮겼음에도 수비 지표가 개선되지 못했다"며 "3시즌 통산 성적 역시 대형 계약의 기대치에는 아직 못 미친다"고 전했다.

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"포지 사장, 미련 없을 것" vs "한국 시장 포기 못 해"…팬덤도 갑론을박

미국 팬 커뮤니티 레딧에서도 이정후의 미래를 두고 치열한 찬반 논쟁이 벌어지고 있다. 트레이드를 찬성하는 쪽에서는 "포지 사장은 이정후를 직접 영입한 당사자가 아니기에 미련이 없을 것", "포지가 데려온 드류 길버트가 더 어리고 싸며 수비도 낫다", "차라리 선발 투수를 받아오는 게 선수와 팀 모두에게 낫다"는 냉정한 의견이 나온다.

반면 잔류론자들은 비즈니스와 현실 논리를 앞세운다. 한 팬은 "한국에서 자이언츠 경기의 80% 이상이 중계되게 만드는 이정후의 스폰서, 굿즈 수익을 구단이 절대 포기하지 않을 것"이라고 짚었고, 또 다른 팬은 "옵트아웃까지 낀 계약을 받아줄 팀은 없다. 내년 반등을 기다리는 수 뿐"이라고 현실을 진단했다.

결국 올겨울 이정후가 샌프란시스코를 떠날 확률은 적다. 오히려 내년 트레이드 마감 시한까지가 '매물' 꼬리표를 뗄 수 있느냐의 시험대가 될 전망이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com