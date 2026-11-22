AP연합뉴스

출처=GQ SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]'이도류' 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 글로벌 스포츠 브랜드 뉴발란스와 사실상의 '종신 계약'을 맺었다.

뉴발란스는 21일(한국시각) 공식 채널을 통해 현존 최고의 야구 스타인 일본 출신 오타니와 선수 생활 전 기간에 걸쳐 파트너십을 연장하기로 합의했다고 발표했다. 양측은 2023년 첫 계약을 체결했다. 메이저리그 야구 선수로서는 최초의 사례다.

오타니는 아울러 자신의 이름이 새겨진 공간까지 갖게 되었다. 뉴발란스는 보스턴 본사 인근에 위치한 자사의 핵심 시설인 '스포츠 연구소(Sports Research Lab)'를 오타니의 이름('오타니 스포츠 연구소')을 딴 명칭으로 변경했다고 밝혔다. 이는 오타니가 평소 제품 개발 과정에 직접 적극적으로 참여해 왔으며, "모든 수준의 엘리트 선수들이 무엇을 필요로 하는지 뉴발란스가 더 잘 이해할 수 있도록 돕는 신뢰할 수 있는 조언자"로서의 역할을 해왔기 때문이다.

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오타니는 성명을 통해 ""처음 뉴발란스와 함께했을 때부터 그들은 저를 단순한 운동선수 그 이상으로 봐주었고, 시간이 흐를수록 우리의 관계는 더욱 단단해졌다"라고 소감을 밝혔다. 이어 "우리는 서로 깊이 신뢰하고 있다. 제품을 테스트하거나, 의견을 나누거나, 새로운 아이디어를 구체화하는 과정에서 저는 항상 우리가 진정한 파트너라는 느낌을 받았다"라고 덧붙였다.

출처=GQ SNS 캡쳐

뉴발란스 사장 겸 최고마케팅책임자(CMO)인 크리스 데이비스는 성명을 통해 "최첨단 스포츠 연구소(Sports Research Lab)에 오타니의 이름을 붙인 것은 뉴발란스가 제품을 개발하는 방식을 잘 보여준다"며 "우리는 단순히 선수들을 위해 제품을 만드는 것이 아니라, 선수들과 함께 제품을 만들어 나간다"라고 밝혔다. 이어 "앞으로도 우리는 함께 퍼포먼스와 문화의 경계를 넓혀갈 것이며, 뉴발란스와 함께한 오타니의 유산이 상징적인 것으로 남을 수 있도록 할 것"이라고 덧붙였다.

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현재 32세인 오타니는 뉴발란스를 입고 신으며 눈부신 성과를 거뒀다. 3년 연속 압도적인 기량을 선보이며 미국 메이저리그(MLB) 최우수선수상(MVP)을 수상했다. 올해에는 잦은 부상에도 불구하고 피트 크로우-암스트롱에 이어 2위를 차지하는 기염을 토했다. 다저스와 계약이 7년이나 남은 만큼, 오타니와 뉴발란스는 최소 7년간 동행할 가능성이 생겼다.

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오타니는 "선수 생활을 마칠 때까지 파트너십을 이어가게 되어 기쁘고, 스포츠 연구소에 제 이름이 붙게 되어 영광이다. 앞으로도 계속 협력하며 우리가 어떤 성과를 만들어낼 수 있을지 기대된다"라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com