사진 캡처=일본 매체 코코카라넥스트 홈페이지 기사

27일 플레이오프 2차전을 앞두고 취재진과 만난 원태인. 대구=이종서 기자

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[스포츠조선 고재완 기자] "한국 대표 실력파 우완은 은사가 있는 일본으로 무대를 옮길 것인가."

FA 시장에 나온 '푸른 피의 에이스' 원태인(26)의 행보에 일본 현지 언론까지 촉각을 곤두세우고 있다. 미국 메이저리그(MLB) 도전에 이어 일본프로야구(NPB) 진출 가능성이 수면 위로 떠오르면서, 원소속팀 삼성 라이온즈의 스토브리그 계산기도 한층 복잡해지는 모양새다.

일본 스포츠 매체 '코코카라 넥스트(CoCoKARAnext)'는 21일 '일본 야구계의 문을 두드려보고 싶다-주니치 OB와 사제 관계를 맺은 한국 대표 우완이 NPB행을 시사, 한국 언론도 '가능성을 완전히 배제할 수는 없다'고 관심"이라는 제목의 기사를 통해 원태인의 일본 진출 시나리오를 조명했다.

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일본이 주목한 연결고리…'은사' 오치아이와의 사제 인연

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일본 언론이 원태인의 NPB행을 가능성 있게 보는 배경에는 크게 두 가지 근거가 자리 잡고 있다.

첫째는 일본인 스승 오치아이 에이지(落合英二) 전 삼성 투수코치(현 주니치 드래곤즈 투수 코디네이터)와의 각별한 인연이다. 매체는 "2026년 삼성이 12년 만에 한국시리즈 정상에 오르는 데 적지 않은 기여를 한 26세 우완 원태인이 예전부터 '일본 야구계의 문을 두드려보고 싶다'고 말해온 배경에는 일본인 은사와의 만남이 있다"고 짚었다.

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오치아이 코치는 2018년부터 약 3년간 삼성에서 투수코치와 퓨처스 감독을 역임하며 프로 초기 원태인의 성장을 이끌었다. 원태인은 과거 인터뷰에서 "오치아이 코치님이 '네 잠재력이라면 일본에서도 충분히 통한다. 정말 일본프로야구에 오고 싶다면 자만하지 말고 계속 노력해 어디서든 성장할 수 있는 선수가 돼라'고 조언해 주셨다"며 "한국에서 더 성장해 자격을 얻었을 때 일본 야구계의 문을 두드려보고 싶다"고 동경을 숨기지 않은 바 있다.

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 카퍼레이드 행사에 참석한 삼성 원태인. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 5차전 MVP 원태인이 축하를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

둘째는 에이전트의 탄탄한 일본 인맥이다. 코코카라 넥스트는 원태인이 올 시즌 중 해외 이적에 강점이 있는 에이전트를 새로 선임한 사실을 전하며, "원태인이 택한 에이전트는 미국뿐 아니라 일본 야구계와도 견고한 네트워크를 구축하고 있는 인물이다. 일본 구단 유니폼을 입을 가능성을 완전히 배제할 수 없다"는 한국 매체 보도를 비중 있게 인용했다.

앞서 지난 6일에도 일본 '스포니치 아넥스'가 원태인의 MLB 도전 가능성을 다루며 그를 해외 FA 시장의 '매력적인 히든카드(숨겨진 카드)'로 소개하는 등, 일본 현지에서도 2024년 KBO 다승왕(15승)이자 한국 대표팀 우완인 원태인의 거취를 주시하는 기류가 뚜렷하다.

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MLB 직장폐쇄 변수 그리고 "무모한 도전은 하지 않겠다"는 발언

물론 일본 매체 역시 원태인의 이적을 기정사실로 보지는 않았다. 코코카라 넥스트는 원태인이 지난 17일 에버랜드 우승 기념행사에서 취재진과 만나 남긴 발언을 상세히 소개하며 삼성 잔류 가능성 역시 열려 있다고 분석했다.

당시 원태인은 "해외 도전은 늘 목표였다"면서도 "하지만 무모한 도전은 하지 않겠다. 무리해서까지 그동안 쌓아 올린 KBO 커리어를 끊고 싶지는 않다. 해외에 나간다면 안정적인 상황일 때, 그리고 합당한 대우를 받을 수 있을 때 가고 싶다"고 분명한 기준을 제시했다.

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매체는 이를 두고 "협상에서 본인이 충분한 보상을 얻을 수 있는지가 핵심 열쇠가 될 것이다. 오퍼 나름"이라며 강경한 태도를 보이는 원태인의 행보를 흥미롭게 지켜보고 싶다"고 논평했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 5차전 MVP 원태인이 상을 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회초 2사 1,2루 원태인이 김현수를 내야땅볼로 잡아내 이닝을 끝낸 후 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

하지만 삼성 입장에서는 마냥 안심할 수 없는 대목이다. 원태인이 직접 언급했듯 미국 메이저리그는 12월 초 노사협약 만료에 따른 직장폐쇄라는 물리적 데드라인이 존재하지만, 일본프로야구(NPB)는 이 제약에서 자유롭다. 2026년 정규시즌에서는 26경기 7승9패 평균자책점 4.52로 다소 주춤했지만, 가을야구에서 불펜과 선발을 오가며 한국시리즈 5차전 승리(5이닝 1실점)로 우승을 확정 지은 빅게임 피처의 면모는 일본 구단들에도 매력적인 세일즈 포인트다.

만약 MLB 시장이 직장폐쇄 여파로 얼어붙더라도 일본 구단에서 원태인이 납득할 만한 '확실한 대우'와 '안정적 조건'을 제시한다면, 삼성의 잔류 협상은 예상치 못한 장기전과 치열한 머니게임으로 치달을 수 있다.

"우승을 시켜드렸으니 좋은 계약서를 들고 와주시지 않을까"라며 구단의 성의를 기다리고 있는 원태인. 미국을 넘어 일본 현지까지 흔들고 있는 '푸른 피의 에이스'의 진짜 행선지에 한일 야구계의 시선이 동시에 쏠리고 있다.

31일 대구 삼성라이온즈파크, KBO리그 KT와 삼성의 1위 결정전. 입장 허용된 관중이 꽉 찬 가운데 원태인이 투구하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2021.10.31/

고재완 기자 star77@sportschosun.com