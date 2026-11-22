니혼햄 우완 다쓰가 내년 3월 27일 오릭스와 홈 개막전에 선발 등판한다. 입단 6년차에 첫 개막전 선발이다. 신조 감독은 21일 팬 페스트에서 내년 시즌 개막전 선발과 4번 타자를 발표했다. 사진출처=니혼햄 파이터스 SNS

니혼햄의 홈런타자 만나미. 오릭스와 2027년 개막전에 4번 타자로 출전한다. 사진출처=니혼햄 파이터스 SNS

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개막전 선발투수 다쓰 고타(24), 4번 타자 만나미 쇼세이(26).

이제 서프라이즈가 아닌 연말 정례 이벤트가 됐다. 니혼햄 파이터스의 신조 쓰요시 감독(54)이 내년 3월 개막전에 나설 '선발투수'와 '4번 타자'를 공개했다. 21일 홋카이도 기타히로시마 에스콘필드에서 열린 팬과 함께 하는 이벤트에서 입단 6년차 우완 다쓰, 거포 만나미를 호명했다.

니혼햄은 내년 3월 26일 안방인 에스콘필드에서 오릭스 버팔로즈와 2027년 개막전이 예정돼 있다. 개막전 선발, 4번을 4개월 전에 공개했다.

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보통 다른 팀 감독은 2~3월에 열리는 스프링캠프, 시범경기를 전후해 개막전 선발을 미디어를 통해 발표한다. 사실상 내정됐다고 해도 마지막까지 선수 컨디션을 살펴보고 결정한다. 경기 전날 선발투수가 나오는 경우도 있다.

신조 감독은 확실히 다른 길을 간다. 취임 첫해인 2022년 3월, 인스타그램을 통해 개막전 선발을 발표했다. 대졸 루키 기타야마 고키(27)를 개막전 선발로 올리는 파격을 선보였다. 이후 매년 시즌 종료 후 열리는 팬 행사에서 다음 해 개막전 선발을 공개했다. 2023년 가토 다카유키(34), 2024년 이토 히로미(29), 2025년 가네무라 쇼마(26), 2026년 이토를 이런 식으로 개막전 선발로 확정됐다.

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2024년부터 개막전 4번 타자가 추가됐다. 2025년 노무라 유키(26), 2026년 군지 유야(27)가 4번으로 지명했다. 2024년 행사 땐 다음해 마무리까지 나왔다. 2025년엔 소프트뱅크 호크스와 개막 3연전 선발을 한꺼번에 공개했다. 아쉽게 결과가 안 좋았다. 니혼햄은 지난 3월 27~29일 후쿠오카 원정 3연전을 모두 내줬다.

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니혼햄 신조 감독은 올해도 4개월 전에 다음 시즌 개막전 선발 투수를 발표했다. 사진출처=니혼햄 파이터스 SNS

매년 팬 페스트가 니혼햄 팬들이 기다리는 행사가 됐다. 사령탑이 직접 나서 확실하게 팬 서비스를 하는 셈이다. 신조 감독은 개인 SNS에 스타팅 라인업을 미리 올리는 등 다양한 방식으로 팬들의 눈길을 잡아끌었다.

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단순한 팬 서비스가 아니다. 해당 선수에게 확실하게 동기부여가 된다. 비 시즌 동안에 철저하게 준비하라는 메시지가 담겨 있다. 신조 감독은 21일 다쓰와 만나미를 두고 "책임감을 갖고 팀을 이끌어야 할 나이다. 기대하고 있다"라고 했다. 두 선수 모두 발표 직전에 최종 결정을 내렸다고 한다.

개막전 선발로 처음 나서게 된 다쓰는 "개막전 승리에 팀 우승이 달려있다. 좋은 피칭을 하고 싶다"라고 다짐했다. 만나미는 "다른 사람들이 (4번 타자로서) 납득할만한 모습을 보여주겠다"라고 했다. 개막전 선발 투수, 4번 타자는 누구에게나 주어지는 명예가 아니다.

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다쓰는 올 시즌 27경기에 나가 5승8패, 평균자책점 2.96을 기록했다. 프로에서 최다인 124⅔이닝을 소화했다. 내년엔 에이스 이토가 메이저리그로 떠난다. 올해 13승을 올린 기타야마 고키(27), 가토, 아리하라 고헤이(34)와 함께 선발진의 기둥 역할을 해야 한다.

만나미는 올해 119경기에서 타율 0.257(421타수 108안타), 21홈런, 55타점을 올렸다. 2년 연속이자 통산 세 번째로 '20홈런'을 넘었다. 팀 내 홈런 3위, 타점 5위를 했다.

니혼햄은 올 시즌 3위로 포스트시즌에 올랐다. 2위 세이부를 꺾고 클라이맥스 시리즈 퍼이널스테이지에 진출했으나 소프트뱅크에 3연패를 당하고 떨어졌다. 사진출처=니혼햄 파이터스 SNS

니혼햄은 올 시즌 소프트뱅크, 세이부 라이온즈에 이어 퍼시픽리그 3위로 포스트시즌에 올랐다. 2위 세이부를 누르고 클라이맥스 시리즈(CS) 파이널스테이지에 올랐지만 소프트뱅크에 3연패를 당하며 '광탈'했다. 3년간 매번 리그 최강 소프트뱅크에 막혔다. 신조 감독 6년차인 내년에도 목표는 '타도 소프트뱅크'다.

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민창기 기자 huelva@sportschosun.com