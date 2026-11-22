야노 마사야 SNS 캡쳐

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]일명 '좀비담배' 논란으로 일본프로야구(NPB) 히로시마 도요카프에서 방출된 일본 간판 스타 야노 마사야가 한국프로야구(KBO)와 깜짝 링크가 됐다.

일본 매체 '아사게이 플러스'는 21일 "야노의 새로운 행선지로 한국이 거론되고 있다"며 "지난 17일에 열린 트라이아웃에서 야노가 보여준 민첩한 수비와 2루 및 3루 도루 성공으로 입증된 빠른 발이 한국 스카우트들의 눈길을 끈 것으로 보인다"라고 보도했다.

야노는 트라이아웃 전날인 16일, 마에카와 세이타, 타무라 ??스케 등 좀비담배 논란으로 방출된 선수들과 함께 대리인을 통해 히로시마 구단측에 공식 서한을 보낸 사실이 밝혀졌다. 이 서한에는 계약 갱신이 이뤄지지 않은 이유에 대한 설명과 사과를 요구하는 내용이 담겨있다.

Advertisement

이들은 앞서 '좀비 담배'로 불리는 규제 약물 논란에 휘말려 구단으로부터 방출 통보를 받았다. '좀비 담배'는 전신마취 유도제 성분인 에토미데이트를 액상형 전자담배 용액에 몰래 혼합해 흡입하는 신종 변종 마약을 뜻한다. '좀비 담배'는 이 약물 흡입시 몸을 제대로 가누지 못하고 좀비처럼 비틀거린다고 해서 붙여진 별칭이다.

'아사게이 플러스'는 "한국 측은 야노가 기소되지 않았다는 점을 고려하여, 그를 영입하기 위한 협상을 진행하는 데 문제가 없다고 판단한 것으로 알려졌다. 하지만 야노가 한국 구단과 협상을 열 경우, 다른 이유들로 인해 다소 불편한 대중의 시선에 노출될 위험이 있다"라고 전했다. 이 매체는 야노가 KBO의 '아시아 쿼터 제도'로 입단할 수 있다고 했다.

Advertisement

이 매체는 "KBO는 NPB와 정반대로 '타고투저' 성향이 강하다. 최근 몇 년간 일본 구단에서 방출된 투수들이 한국 무대에서 고전하는 경우가 많았다. 이는 한국 타자들의 스윙 속도가 매우 빠르기 때문인 것으로 풀이된다"라고 전했다.

Advertisement

이어 "야노가 한국 구단과 계약한다면, 일본에서 수비 관련 상을 받은 선수가 과연 어떤 활약을 펼칠지 모두의 이목이 쏠릴 것이다. 타율 2할5푼대 정도로는 팬들을 만족시킬 수 없을 것"이라는 한 일본 야구계 관계자의 말도 전했다.

Advertisement

'아사게이 플러스'는 "야노는 일상생활에서도 어려움을 겪을 가능성이 크다. 식생활 적응은 물론이고, 그가 계약하게 될 '아시아 쿼터' 제도는 연봉 상한선을 약 3100만엔(약 2억6310만원)으로 제한하고 있다. 지난시즌 야노의 추정 연봉이 4800만엔(약 4억700만원)이었단 점을 고려하면, 상당한 연봉 삭감인 셈이다. 계약 갱신시 10만달러까지 연봉 인상이 가능하긴 하지만, 히로시마 시절 누린 생활 수준을 회복하기까지는 최소 2년이 걸릴 것"이라고 밝혔다.

아울러 "물론 선수 생활을 이어가는 것이 최우선 목표라면, 금전적인 문제는 부착적인 것일지도 모른다. 그럼에도 불구하고 '일본인 투수들도 별다른 성과를 내지 못했는데, 야수라고 다를까?'라는 회의적인 시선은 피하기 어려울 것이다. 만약 다음시즌 한국으로 무대를 옮긴다면, NPB의 위상 또한 시험대에 오르게 될 것"이라고 덧붙였다.

Advertisement

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com