사진제공=두산 베어스

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[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] "형이요? 이겨먹어야 할 상대입니다. 하하."

두산 베어스의 일본 미야자키 마무리 캠프. 미국 메이저리그 구단들의 구애를 뿌리치고 입단한 대형 신인 유망주 김지우가 스포트라이트를 받고 있다. 역대 우타 야수 최고 계약금인 5억원을 받았는데, 실제 공-수 기량이 비슷한 나이 선수들과 비교해 완전히 다르다는 코칭스태프 평가가 나오고 있다.

하지만 김지우로 끝이 아니다. 3라운드에 뽑힌 동의과학대 출신 투수 정현우도 이미 팀 내에서 '키 큰 김택연'으로 화제다. 신인이지만, 압도적 직구 구위를 뽐내고 있는데 그 공이 김택연 신인 시절과 비슷하게 느껴진다는 의미다.

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키 1m88 몸무게 93kg으로 탄탄한 체구를 자랑한다. 직구, 슬라이더, 커브, 포크볼을 던지는데 구종 완성도나 제구는 조금 더 가다듬어야 할 수도 있지만 직구의 힘만큼은 칭찬에 인색한 김원형 감독도 인정하고 있다. 직구가 150km까지 나오는데, 프로에서 체계적으로 훈련해 구속만 2~3km 늘릴 수 있다면 떨어지는 공이 있으니 필승조나 마무리 역할을 당장 맡겨도 손색 없을 스타일.

여기에 롯데 자이언츠에서 뛰는 좌완 정현수의 친동생으로 알려져 벌써부터 유명세를 타고 있다. 정현수는 야구 예능프로그램에 출연한 뒤 롯데에 입단, 필승조 역할까지 해내며 많은 사랑을 받았다.

사진제공=두산 베어스

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미야자키 현장에서 만난 정현우는 "항상 TV에서 보던 선수들과 함께 훈련하니 배우 점도 많고, 성장할 수 있는 계기가 되는 것 같다. 너무 좋다"며 밝게 웃었다. 직구 구위가 어마어마해 보인다고 하자 수줍게 "직구는 자신이 있다"고 말했다.

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그렇다면 이 좋은 선수가 왜 부산공고 졸업 후에는 지명을 받지 못했을까. 정현우는 "부족한 게 많았다. 체구도 작고, 구속이나 변화구 구사 모두 다른 선수들에 비해 떨어졌다"고 말하며 "대학 2년 동안 정말 열심히 했다. 운도 좋았다. 동의과학대에서 염종석 감독님, 조무근 코치님을 만났다. 많은 걸 배웠다"고 말했다. 염 감독은 설명이 필요없는 롯데 출신 레전드 투수 전문가고, 조 코치고 KT 위즈에서 마무리까지 한 실력파다. 고등학교 졸업 때는 140km 초반에 그치던 직구 구속이, 올해는 150km 가까이 올라가니 프로팀들이 그를 지켜볼 수밖에 없었다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 정현수가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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형 얘기도 궁금하지 않을 수 없었다. 정현수가 2001년생, 정현우가 2005년생. 정현우는 "어릴 때부터 형 따라다니는 걸 좋아했다. 형이 야구하는 모습을 보고 나도 하고 싶었고 그렇게 야구를 하게 됐다"고 했다. 두 사람은 완전히 다른 스타일. 형은 좌완, 동생은 우완. 형은 기교파, 동생은 정통파다. 정현우는 "성격도 완전히 다르다. 형은 조금 예민한 스타일이고, 나는 무슨 일이든 그냥 일단 하고 본다"고 설명했다.

그래도 동생을 아끼는 형이다. 정현우는 "형이 2군 경기를 하러 가느라 드래프트날 함께 있지는 못했는데, 지명 순간 바로 영상 전화가 걸려왔다. 축하 인사를 해줬고, 그 때 함께 있던 롯데 선수분들도 다 축하 메시지를 전해주셨다"는 감동의 비하인드 스토리를 소개했다.

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그래도 승부는 승부. 필승조 맞대결을 펼칠 수도 있다. 정현우는 "최대한 열심히 해 빠르게 1군에 올라가고픈 마음이 크다"며 "프로다. 형과 만나면 어떻게든 이겨먹으려 해야 한다"고 진지하게 말했다.

정현우는 신인이라 등번호가 없다. 그는 "대학 때 달았던 57번을 달고 싶다"고 했다. 이것도 운이 좋다. 현재 두산에는 57번을 단 선수가 없다.

미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com