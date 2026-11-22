AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김용 기자] 헉 소리 나네.

올 FA 시장 독보적 최대어 타릭 스쿠벌이 뉴욕 메츠로부터 계약 기간 9년, 총액 4억달러 규모의 제안을 들었다는 현지 소식이 나왔다.

미국 'MLB 네트워크 라디오' 짐 듀켓은 스쿠벌을 가장 강력히 원하는 팀으로 꼽힌 메츠가 9년 4억달러(약 5386억원) 규모의 조건을 제시했다고 보도했다.

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메츠는 스쿠벌과 직접 만난 것으로 알려진 4팀 중 하나로, 일찍부터 스쿠벌의 가장 유력한 행선지로 꼽혔다. 스쿠벌은 메츠 외에 LA 다저스, 토론토 블루제이스, 샌디에이고 파드리스도 만난 것으로 확인됐다. 여기에 신원미상의 한 팀과 온라인 회담을 벌였다고도 추가로 알려졌다.

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9년 4억달러라면 메이저리그 역사상 최고 계약이 될 게 확실히다. 일단 투수 부문 역대 최고 금액은 야마모토 요시노부가 LA 다저스에 입단할 때 기록한 12년 3억2500만달러다. 이는 가볍게 넘어선다.

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야수를 통틀어 보면 후안 소토가 메츠와 계약할 때 15년 총액 7억6500만달러를 기록했었다. 계약 기간, 총 금액 역대 최고 계약. 연평균으로 따지면 다저스 오타니의 10년 7억달러 계약을 누구도 넘어설 수 없다. 아무래도 야수보다 선수 생명이 짧을 수밖에 없는 투수임을 감안할 때 야수보다 더 좋은 계약을 따내기는 힘들다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com