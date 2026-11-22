8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. SSG 에레디아가 몸을 풀고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스와의 작별이 사실상 확정된 기예르모 에레디아가 국내 타팀으로 간다고? 현실적으로 불가능하다.

SSG는 현재 새로운 외국인 타자 영입을 추진 중이다. 특히 4년 동안 함께한 외야수 에레디아가 최근 자신의 SNS를 통해 작별 인사를 하면서 사실상 '본인 오피셜'을 띄웠다. SSG 구단은 아직 공식적으로 에레디아와의 작별 확인을 하지는 않았다.

에레디아는 지난 18일 자신의 SNS 계정을 통해 "SSG에서 함께하며 경험한 모든 순간에 진심으로 감사를 드린다. 그리고 이제 작별 인사를 전한다"고 팬들에게 인사를 남겼다. 또 SSG에서의 추억과 선수들과의 추억 등을 공유하기도 했다. 에이전트를 통해 SSG와 내년 재계약이 어렵다는 이야기를 들은 것으로 보인다.

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메이저리그 월드시리즈 우승 커리어를 가진 쿠바 출신 외야수 에레디아는 빼어난 컨택트 능력과 강한 어깨를 앞세운 탄탄한 수비력으로 KBO리그에서 4시즌 동안 활약했다. 2023시즌에 SSG 유니폼을 입은 에레디아는 첫 해 153안타 12홈런 76타점의 성적을 기록했다. 2년차인 2024시즌에는 타율 3할6푼으로 KBO 타격왕을 차지했고, 195안타에 21홈런 118타점으로 최전성기를 보냈다. 3년차인 지난해에도 타율 3할3푼9리에 127안타 13홈런 54타점을 기록했지만, 크고 작은 부상이 많았다. 1991년생으로 30대 중후반에 접어든 그가 부상이 잦아지자 구단도 재계약에 대한 고민을 했다.

6일 인천 문학구장에서 열린 두산 베어스와 SSG 랜더스의 경기. 4회말 2사 SSG 에레디아가 솔로포를 친 후 그라운드를 돌고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.6/

하지만 마땅한 대체자를 찾지 못한 SSG는 올 시즌까지 4년째 에레디아와의 동행을 이어왔다. 에레디아는 올해 115경기 타율 2할8푼3리에 18홈런 98타점의 성적을 기록했다. 나쁘지 않은 성적이었지만 올해도 부상 이슈가 있었고, 임팩트는 다소 떨어졌다. 물론 수비는 의심의 여지 없이 여전히 리그 최고 수준이다. KBO가 포지션별 수비상을 만든 후 유일하게 4년 연속 좌익수 부문을 수상한 선수가 바로 에레디아다.

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상황이 이렇다보니 에레디아가 KBO리그내 타팀으로 이적하는 것 아니냐는 소문도 돌기 시작했다. 이제 나이가 많은 편이고, 크고 작은 부상도 많았지만 타격 능력과 수비 실력만큼은 여전히 경쟁력있는 선수인 것은 사실이다. 특히 새로 외국인 타자를 찾아야하는 구단 입장에서는 확실한 카드가 없다면, 이미 검증을 끝낸 에레디아가 훨씬 나은 선택이 될 수도 있다.

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그러나 에레디아는 이번 SSG의 보류 선수 명단에 포함될 예정이다. 이유는 SSG가 아직 새 외국인 타자 계약을 마무리짓지 못했기 때문이다. SSG는 최근 언론을 통해 보도됐던 리스 힌즈를 비롯해 최종 후보들과 막판 조율 중인데, 아직 최종 결론이 나지 않았다. 메디컬 테스트 등의 절차도 남아있고, 최종적으로 사인까지 마쳐야 계약을 끝낼 수 있는데 아직 이 과정을 마치지 않았다. 현실적으로 11월을 넘겨 12월초가 될 가능성까지 있다.

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때문에 SSG는 어떤 변수가 생길지 모르는 입장이다. 에레디아를 일단 보류 선수 명단에 넣고, 마지막 결과를 기다려야 한다. 에레디아 입장에서는 아쉽겠지만, 구단 입장에서는 현실적인 문제다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com