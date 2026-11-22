New York Mets center fielder A.J. Ewing can't make a play on a triple hit by Milwaukee Brewers' Joey Ortiz during the sixth inning of a baseball game Thursday, Aug. 27, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)

New York Mets center fielder A.J. Ewing misses the winning solo home run hit by Chicago White Sox's Tristan Peters during the ninth inning of a baseball game in Chicago, Sunday, Aug. 23, 2026. (AP Photo/Paul Beaty)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] 뉴욕 메츠가 신인 중견수 A.J.유잉과 거액의 장기 계약을 체결했다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 22일(한국시각) '메츠가 구단의 최고 유망주 중 한 명인 유잉과 8년 9500만달러(약 1280억원) 규모의 장기 계약에 합의했다고 소식통이 전했다'고 보도했다.

큰 돈이지만 메츠의 재정 규모에서는 '푼돈'이라는 평가다.

Advertisement

그래도 이례적인 계약이다. 유잉은 올해 데뷔한 신인이다. 2023 신인드래프트 4라운드 전체 134번에 지명됐다. 2026시즌 120경기 492타석 타율 2할5푼2리 출루율 3할2푼4리 OPS(출루율+장타율) 0.700에 11홈런 25도루를 기록했다. 1년 뛴 선수에게 덥썩 장기 계약을 보장하는 경우는 매우 드물다.

연봉 조정 권한도 아직이다. 일반적으로 메이저리그 풀타임 3년차부터 연봉 조정 권한이 발생한다. 유잉은 적어도 2027년까지는 메츠가 주는대로 받아야 하는 선수다.

Advertisement

MLB닷컴은 '이번 계약은 메츠 구단 역사상 연봉 조정 전 최대 규모 계약이다. 종전 기록은 2006년 데이비드 라이트가 체결한 6년 5500만달러였다'고 조명했다.

Advertisement

New York Mets center fielder A.J. Ewing (9) makes a catch for an out against the Houston Astros during the ninth inning of a baseball game, Saturday, Aug. 29, 2026, in New York. (AP Photo/Noah K. Murray)

ST PETERSBURG, FLORIDA - AUGUST 31: A.J. Ewing #9 of the New York Mets reacts after hitting a single in the fifth inning against the Tampa Bay Rays at Tropicana Field on August 31, 2026 in St Petersburg, Florida. Julio Aguilar/Getty Images/AFP (Photo by Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

New York Mets' A.J. Ewing reacts after hitting a double during the ninth inning of a baseball game against the Houston Astros, Sunday, Aug. 30, 2026, in New York. (AP Photo/Noah K. Murray)

유잉은 올해 5월 빅리그에 등장했다. 초반에 좋은 활약을 펼치다가 여름 슬럼프를 겪었다. 이후 25경기 동안 OPS 0.879를 기록하며 뛰어난 적응력을 보여줬다.

Advertisement

MLB닷컴은 '많은 메츠 관계자들이 유잉을 긍정적으로 평가했다. 한 관계자에 따르면 유잉은 뉴욕에서 장기적으로 거주하며 선수 생활을 이어가고 싶다고 진심 어린 소망을 표현했다'고 전했다.

물론 위험 요소도 존재한다.

Advertisement

MLB닷컴은 '유잉이 주전 선수로 기량을 유지하지 못할 겨우 9500만달러는 과도한 지출이 될 수도 있다. 하지만 구단 전체 연봉 규모를 고려하면 이는 매우 작은 도박에 불과하다. 유잉의 계약은 연평균 1190만달러(약 160억원) 수준이다. 설령 유잉이 기대에 미치지 못하더라도 구단에 큰 문제가 되지는 않는다'고 진단했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com