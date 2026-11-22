출처=A.J.유잉 인스타그램 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]올해 미국 메이저리그(MLB) FA 최대어 타릭 스쿠발(LA 다저스)과 진하게 링크된 뉴욕 메츠가 그에 앞서 팀내 핵심 영건과의 재계약을 통해 전력 보강을 꾀했다. 구단의 현재와 미래를 동시에 잡을 수 있는 '의미있는 행보'로 여겨진다.

현지 매체에 따르면, 메츠는 22세 중견수 A.J. 유잉과 8년 9500만달러(약 1280억원) 규모의 연장 계약에 합의했다. 9년차에 대한 구단 옵션도 포함된 '빅 딜'이다.

2023년 MLB 드래프트 4라운드에서 메츠 유니폼을 입은 유잉은 가파른 성장 끝에 올해 팀의 핵심 자원으로 자리매김했다. 2026시즌 120경기에 출전해 루키 시즌에 타율 2할5푼2리, 출루율 3할2푼4리, 장타율 3할7푼6리를 기록했다. 또한 11개의 홈런, 43타점, 55득점을 올렸다. 25개의 도루는 역대 메츠 신인 최다 기록이다.

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투수 놀란 맥린, 외야수 카슨 벤지와 함께 팀의 핵심 미래 자원으로 여겨지는 유잉과의 장기 재계 약은 메츠의 이번 스토브리그의 핵심적인 움직임으로 평가받는다. SNY 소속 기자 첼시 제인은 "메츠가 연봉 조정 신청 자격 획득 전 단계의 선수와 이런 규모의 계약을 맺은 것은 데이비드 라이트 이후 처음이다. 이번 계약은 당시보다 더 큰 규모"라고 말했다.

그는 "이번 계약은 최근 몇 년간 메츠의 선수 육성 시스템이 얼마나 많은 성과를 냈는지를 보여주는 사례이기도 하다"며 "유잉은 사실 지난해 신인 그룹에서 가장 주목받던 선수는 아니었다. 하지만 가파르게 성장해 골든글러브급 중견수로서의 기량을 선보였다. 미래의 리드오프가 될 잠재력을 보여줬다. 이번 계약은 연봉 조정 신청 전 기간과 연봉 조정 기간을 모두 포함하며, 그가 FA 자격을 얻기 전까지의 기간을 아우른다. 이는 메츠에 매우 중요한 의미를 갖는다"라고 적었다.

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제인 기자에 따르면, 이번 장기 계약은 데이비드 스턴스 메츠 야구 운영 부문 사장이 2015~2023년 밀워키 브루어스에서 재직할 당시 보여준 운영 방식과 매우 유사하다. 제인 기자는 "메츠는 유잉과 같은 젊은 재능을 발굴하는 전략을 실행에 옮겼고, 맥린과 벤지에 대해서도 같은 방향으로 나아가고 있다"라고 전했다.

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한편, 억만장자 스티브 코헨이 구단주로 있는 메츠는 스쿠발측에 9년 4억달러(약 5380억원)의 파격 조건을 제시한 것으로 전해졌다. 스쿠발이 이 제안을 수락하면 일본인 투수 야마모토 요시노부(LA 다저스)가 보유한 역대 투수 최고 총액 기록(12년 3억2500만달러)을 넘어선다.

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스쿠발은 올해 다저스 소속으로 26경기에서 12승7패, 186탈삼진, 평균자책점 2.72의 성적을 내며 메츠를 비롯해 다저스, 토론토 블루제이스, 샌디에이고 파드리스 등의 관심 대상으로 떠올랐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com