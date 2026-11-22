San Francisco Giants' Jung Hoo Lee is congratulated by teammates in the dugout after hitting a solo home run during the second inning of a baseball game against the Los Angeles Dodgers, Friday, Sept. 18, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 13: Logan Webb #62 of the San Francisco Giants pitches in the top of the first inning against the San Diego Padres at Oracle Park on September 13, 2026 in San Francisco, California. Lachlan Cunningham/Getty Images/AFP (Photo by Lachlan Cunningham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] 이정후의 샌프란시스코 자이언츠가 에이스를 트레이드 시장에 내놨다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 22일(한국시각) '샌프란시스코가 올스타 3회 투수 로건 웹에 대한 트레이드 제안을 검토할 의향이 있다'고 보도했다.

웹은 샌프란시스코 원클럽맨이다. 2014 신인드래프트 4라운드 118번에 뽑혔다.

Advertisement

2019년 데뷔해 메이저리그 통산 207경기 출전했다. 78승 62패 평균자책점 3.50을 기록했다. 2021년부터 2025년까지 5년 연속 10승을 돌파했다. 2026년은 8승 9패 평균자책점 4.31을 기록했다. 2024년부터 3년 연속 올스타에 선정됐다.

MLB닷컴은 '과거 웹의 트레이드를 전혀 고려하지 않는다던 샌프란시스코의 입장과 달라진 방향이다. 샌프란시스코는 2024년부터 2028년까지 웹과 5년 9000만달러 계약을 체결한 상태'라고 설명했다.

Advertisement

웹은 지난 5시즌 메이저리그 이닝 1위(980⅔이닝)다. 이 기간 평균자책점 3.40에 WHIP(이닝당출루허용율) 1.17을 기록했다. 내셔널리그 사이영상 투표에서 6위 안에 3차례 포함됐다. 2023년은 2위였다.

Advertisement

샌프란시스코가 웹을 트레이드시키면 장기적인 리빌딩에 들어가겠다는 신호로 풀이된다. 샌프란시스코는 이미 2026년 가을야구가 어려워지자 고액연봉자들을 대거 처분했다. 사이영상 출신 로비 레이와 타격왕 출신 루이스 아라에즈를 트레이드했다.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 07: Logan Webb #62 of the San Francisco Giants pitches against the St. Louis Cardinals in the first inning at Oracle Park on September 07, 2026 in San Francisco, California. Ezra Shaw/Getty Images/AFP (Photo by EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Sep 7, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants starting pitcher Logan Webb (62) throws a pitch against the St. Louis Cardinals during the first inning at Oracle Park. Mandatory Credit: John Hefti-Imagn Images

Advertisement

성사 여부는 미지수다.

디애슬레틱은 '구단 내부 계획에 정통한 한 관계자에 따르면 샌프란시스코는 웹을 주는 대가로 매우 강력한 반대급부를 원한다. 일각에서는 샌프란시스코가 원하는 수준의 대가를 실제로 받아낼 수 있을지에 대해 회의적인 시각이 존재한다'고 진단했다.

Advertisement

샌프란시스코에서 웹 마저 빠진다면 암흑기는 사실상 확정이다. 이정후가 반가워할 소식은 아니다.

디애슬레틱은 '웹이 포함된 상태에서도 샌프란시스코의 선발진은 이미 전력이 부족하다. 그가 없다면 팀은 리그 최악 수준으로 추락할 가능성이 높다. 이는 또 한 번의 참담한 시즌으로 이어질 수 있다'고 경고했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com