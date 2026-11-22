11일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화와 KIA의 경기. 인터뷰하고 있는 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.11/

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 9회초 무사 1루 노시환이 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 캔자스시티 로열스가 한화 이글스의 노시환을 영입할 만하다는 주장이 제기됐다.

미국 매체 '로열스리뷰'는 22일(한국시각) '이제 로열스의 3루수는 누가 맡게 될까? 3루수는 보강이 시급한 포지션'이라고 우려했다.

캔자스시티는 올 시즌 69승 93패 승률 4할2푼6리 아메리칸리그 중부지구 꼴찌에 머물렀다.

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캔자스시티는 2024년 디비전시리즈 진출 후 2년 연속 가을야구에 실패했다.

로열스리뷰는 '캔자스시티는 투수를 보강하기 위해 3루수 마이켈 가르시아를 트레이드했다. 선발 로테이션은 해결됐다. 올스타 가르시아가 떠나면서 3루에 큰 공백이 생겼다'고 우려했다.

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로열스리뷰는 '중견수와 좌익수까지 보강해야 하는 캔자스시티는 과제가 하나 더 늘어난 셈'이라고 덧붙였다.

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캔자스시티가 중견수와 좌익수에 확실한 주전급을 거액에 영입한다면 3루수는 비교적 저렴한 가격으로 유망주에 투자해볼 수 있다.

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일단 소속 자원 중 1순위는 28세인 닉 로프틴이다. 로열스리뷰는 '로프틴은 가르시아가 부상으로 결장했을 때 인상적인 활약을 펼쳤다. 118경기 홈런 8개에 OPS+는 리그 평균 수준인 100을 나타냈다. 다만 구단은 로프틴의 활약이 일시적일 수도 있으며 그를 유틸리티 플레이어로 활용하는 편을 선호할 수 있다'고 설명했다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG와 한화의 경기. 캐치볼로 몸을 풀고 있는 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

매체는 '이러한 상황을 고려했을 때 캔자스시티는 새로운 3루수를 외부에서 찾을 가능성이 높다. 사토 테루아키는 시장에서 가장 흥미로운 선택지 중 하나가 될 수 있지만 동시에 가장 비싼 선수'라고 진단했다.

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한화의 노시환도 후보다.

로열스리뷰는 '노시환 또한 캔자스시티가 고려해 볼만한 해외 자원이다. 만 25세인 한국인 3루수 노시환은 포스팅시스템을 통해 메이저리그 진출이 가능하다. 그는 최근 몇 년간 KBO리그에서 가장 뛰어난 장타력을 발휘한 타자 중 한 명이다. 2023년 이후 116홈런으로 2위'라고 설명했다.

이어서 '뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, 필라델피아 필리스, 피츠버그 파이어리츠 등이 관심을 보인 것으로 알려졌으나 그가 맺게 될 계약 규모는 사토의 경우보다 작을 것'이라고 전망했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com