사진제공=SSG랜더스

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[스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스가 오태곤 최지훈에 이어 문승원도 눌러 앉혔다.

SSG는 22일 문승원과 계약기간 2+1년, 총액 15억원(계약금 5억원, 연봉 7억5000만원, 인센티브 2억5000만원)에 FA 계약을 체결했다고 공식 발표했다.

문승원은 2012년 입단 후 SSG 원클럽맨의 여정을 이어가게 됐다.

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SSG는 "선발, 중간계투, 마무리까지 전천후 보직을 소화하며 팀이 필요로 하는 역할을 묵묵히 수행해 온 문승원의 헌신과 안정적인 경기 운영 능력을 최우선으로 평가했다"고 설명했다.

문승원은 특히 2026시즌 62경기에 등판해 2승 2패 2세이브 17홀드, 평균자책점 3.45를 기록했다. 불펜의 핵심 축을 담당했다.선발투수로 쌓은 경험을 바탕으로 다양한 경기 상황에 대응하며 투수진 운영의 선택지를 넓혔다.

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아울러 꾸준한 자기관리와 베테랑으로서의 역할도 높이 평가했다. SSG는 "문승원이 특유의 성실함으로 선수단의 귀감이 되고 있으며, 젊은 투수들에게 노하우를 전수하며 투수진 전체의 성장을 이끄는 멘토 역할도 충실히 해줄 것으로 판단했다"고 전했다.

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문승원은 배명고 고려대 졸업 후 2012년 신인드래프트 1라운드(전체 8순위)로 SK와이번스(현 SSG)에 입단했다.

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문승원은 오랜 퓨처스 생활을 거치며 2016년 감격의 첫 선발승을 기록했다. 2017시즌부터 구단의 주축 토종 선발투수로 활약했다. 2018시즌과 2022시즌에는 한국시리즈 우승 멤버로 이름을 올렸으며, 특히 2022시즌부터 선발과 불펜을 오가며 꾸준히 팀에 기여한 바 있다.

SSG는 "문승원이 140㎞ 중후반의 패스트볼 구속을 유지하고 있으며, 커브, 슬라이더, 포크 등 다양한 변화구를 완성도 높게 구사해 불펜투수로서 경쟁력을 갖췄다"며 향후 기용 방안을 공개했다.

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계약을 마친 문승원은 "다시 한번 SSG와 함께할 수 있게 돼 기쁘고 감사하다. 입단 후 좋은 순간과 어려운 순간을 모두 이 팀에서 경험한 만큼 더욱 특별하게 느껴진다. 구단이 보내준 믿음에 보답할 수 있도록 항상 철저히 준비하고, 어느 보직에서든 팀이 필요로 하는 역할을 해내겠다. 앞으로도 SSG가 다시 정상에 도전하는 데 힘을 보태고 싶다"고 소감을 밝혔다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com