쿠보 타이세이. SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]일본프로야구(JPB) 한신 타이거스 팬 감사 행사에서 한 선수의 근육질 몸매가 팬들 사이에서 화제를 모으고 있다.

일본 매체 '풀카운트'는 22일, 한신 팬 행사에서 벌어진 깜짝 퍼포먼스를 조명했다. 이 매체에 따르면, 한신 선수들은 홈팬 앞에서 '상황극'을 펼쳤다. 고의성이 엿보이는 '몸에 맞는 공'으로 시작된 상황은 급기야 난투극으로 벌어질 조짐을 보였다. 외야수 모리시타 쇼타가 투구에 맞자, 양 팀 선수들이 기다렸다는 듯이 더그아웃에서 일제히 뛰쳐나왔다.

이때, 우완 투수 쿠도 타이세이가 갑자기 훌러덩 유니폼 상의를 벗어 던졌다. 그러자 프로야구 선수의 체형이라고는 믿기 어려울 정도로 거대한 가슴 근육과 탄탄한 근육질 몸매가 드러났다. 압도적인 피지컬에 현장에 있던 팬들은 물론 영상을 지켜본 이들도 놀랍다는 반응을 쏟아냈다.

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이 매체에 따르면, 팬들은 SNS를 통해 "피지컬 미쳤다", "엄청난 몸의 변화", "완전 짐승남", "현실이 아닌 것 같다", "인공지능(AI)이 아니었네", "어깨가 '멜론' 정도가 아니라 '수박'만 하다" 등의 반응을 보였다.

쿠도는 단순히 근육만 키운 투수는 아니다. 2001년생인 그는 2024년 육성 선수 드래프트를 통해 한신에 입단, 지난 7월 야쿠르트전에서 구단 최고 구속 타이인 163km/h를 찍었다. 탄탄한 어깨 근육이 강속구의 비결로 여겨진다. 2년 연속 센트럴리그 정상에 선 한신 선수들은 입단 2년차 마무리 투수인 쿠도를 올 시즌 MVP로 꼽았다. 이날 쿠도는 팬들 앞에서 '프레시 어워드'도 수상했다.

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2026시즌 57경기 3승 1패 13홀드 12세이브 ERA 1.05를 기록한 그의 올해 연봉은 840만엔(약 7130만원)이었다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com