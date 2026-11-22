제시 숄튼스. 사진제공=한화 이글스

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 외국인 투수 구성을 완성했다.

한화는 22일 "외국인 투수 제시 숄튼스(32)를 영입했다"고 발표했다. 계약규모는 계약금 12만5000달러, 연봉 75만달러 등 총액 87만 5000달러다.

숄튼스는 1994년 미국 출신의 우투수로 최고 154㎞의 직구와 함께 투심, 스위퍼, 스플리터 등 다양한 구종을 구사하는 선수다.

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올 시즌 메이저리그에서 활약한 '현역 메이저리거'다. 2026시즌 미국 메이저리그 탬파베이 레이스에서 47⅔이닝 5승 3패 평균자책점 4.34 이닝당 출루 허용률(WHIP) 1.34를 기록한 바 있다.

한화는 "숄튼스는 공격적인 성향으로 스트라이크 비율이 높고, 스위퍼를 활용해 헛스윙을 끌어내는 능력이 탁월하다는 평가를 받는다"고 설명했다.

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숄튼스 영입으로 한화는 외국인선수 구성을 모두 마쳤다.

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13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 화이트. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.13/

한화는 올 시즌 외국인선수로 많은 고민을 안고 있었다. 시즌을 함께 시작한 오웬 화이트는 시즌 첫 등판에서 부상이 생기면서 한 달 넘게 자리를 비웠다. 돌아온 화이트는 25경기에서 8승12패 평균자책점 3.98로 '에이스'라고 하기에는 다소 아쉬운 성적을 남겼다.

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화이트와 함께 영입한 윌켈 에르난데스는 기복이 많았다. 16경기에서 3승6패 평균자책점 4.92의 성적을 남긴 뒤 결국 방출 통보를 받았다. 새롭게 영입한 브루스 짐머맨은 14경기에서 평균자책점 10.23에 달했다.

올 시즌을 마치고 류지현 대표팀 감독을 새롭게 선임한 한화는 외국인 구상부터 빠르게 나섰다. 지난 시즌 아시아쿼터로 영입해 26경기에 나와 11승6패 평균자책점 3.97을 기록했던 왕옌청과 30만 달러에 아시아쿼터 계약을 마쳤다.

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9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

트로이 왓슨. 사진제공=한화 이글스

지난 11일에는 트로이 왓슨(29)을 계약금 30만달러, 연봉 70만달러 등 총액 100만달러에 영입했다.

한화는 "왓슨은 최고 157㎞ 평균 150㎞에 이르는 강력한 직구를 던지는 우완 투수다. 여기에 스위퍼, 싱커 등으로 스트라이크존 좌우를 활용하는 투구가 강점"이라고 소개했다. 왓슨은 마이너리그 통산 192경기(선발 72경기)에 등판해 27승 28패 평균자책점 3.87로 준수한 성적을 남겼다.

한화는 "숄튼스가 현역 메이저리거로서의 풍부한 경험과 정확한 제구력을 바탕으로 이닝 이터 역할을 맡아주며 왓슨, 왕옌청과 함께 탄탄한 외국인 선발진을 구축해 줄 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com