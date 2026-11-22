MILWAUKEE, WISCONSIN - OCTOBER 11: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers speaks to the pitching coach during the fifth inning against the Milwaukee Brewers in game one of the National League Championship Series at American Family Field on October 11, 2026 in Milwaukee, Wisconsin. John Fisher/Getty Images/AFP (Photo by John Fisher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Oct 7, 2026; Cumberland, Georgia, USA; Left to right: Los Angeles Dodgers pitcher Blake Snell (7) celebrates with catcher Will Smith, pitcher Yoshinobu Yamamoto, pitcher Tyler Glasnow, and pitcher Tarik Skubal after defeating the Atlanta Braves in game four of the NLDS for the 2026 MLB Playoffs at Truist Park. Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스가 '신의 영역'에 도전한다. 투수로는 최고의 경지인 '사이영상' 수상자도 기술적으로 건드려 개선을 이끌어냈다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 22일(한국시각) '태릭 스쿠벌이 다저스 피칭랩(투구연구소)을 거친 뒤 달라졌다'고 보도했다.

스쿠벌은 메이저리그 현존 최강 좌완투수다. 2024년 2025년 연속해서 아메리칸리그 사이영상을 독식했다. 올해 관절경 수술을 받긴 했지만 약 1개월 만에 복귀했다. 특별한 슬럼프도 아직 겪지 않았다.

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잘하는 선수는 보통 관리가 우선이다. 구단은 에이스를 애지중지 관리한다. 부상을 방지하고 체력을 안배하고 기분도 나쁘지 않도록 신경을 기울인다. 그가 먼저 도움을 요청하지 않는 이상 기술적인 변화나 조언도 가급적 지양한다. 이미 최고인데 괜히 어딘가를 조금이라도 바꿨다가 경기력에 악영향을 미치면 곤란하기 때문이다.

하지만 다저스는 최정상 투수 스쿠벌을 건드렸다.

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MLB닷컴에 따르면 크게 4가지다. 포심 패스트볼 비중을 높였다. 주무기 체인지업과 싱커를 줄였다. 동시에 변화구 구속을 증가시켰다. 팔 각도를 높였다. 결정적으로 포스트시즌에는 다시 싱커 비중을 높이며 상대 타자들에게 혼란을 가중시켰다.

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MLB닷컴은 '스쿠벌의 체인지업은 가장 위협적인 무기였다. 다저스는 스쿠벌에게 포심을 더 많이 던지도록 조언했다. 스쿠벌은 9월에 포심 비율이 46%까지 올랐다. 이는 2024년 이후 가장 높은 수치다. 체인지업과 싱커는 각각 22%와 11%로 낮아졌다. 역시 같은 기간 중 가장 낮은 수준'이라고 설명했다.

Los Angeles Dodgers starting pitcher Tarik Skubal reacts after recording the last out in the fifth inning against the Atlanta Braves in game one of the National League Division Series at Dodger Stadium on Saturday, October 3, 2026 in Los Angeles, California. Photo by Jim Ruymen/UPI

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릴리스 포인트도 상승했다. MLB닷컴은 '스쿠벌의 팔 각도는 지난 2년간 일반적인 수준보다 눈에 띄게 낮아졌다. 체인지업에서 이러한 변화가 두드러졌다. 다저스 이적 후 스쿠벌은 팔 각도를 점차 높였다. 포스트시즌에 이르러서는 과거의 각도와 유사한 수준까지 회복했다'고 조명했다.

스쿠벌은 2026시즌 디트로이트에서 16경기 7승 5패 평균자책점 2.79를 기록했다. 다저스로 트레이드된 후에는 10경기 5승 2패 평균자책점 2.61을 기록했다. 다저스에서 추구한 변화가 효과를 봤다고 풀이할 수 있다.

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한편 스쿠벌은 2026시즌 종료 후 FA 자격을 얻었다. 그의 몸값은 4억달러에 이를 것으로 관측된다. 현지 매체에 따르면 이미 뉴욕 메츠가 스쿠벌에게 9년 4억달러를 제시했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com