15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

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[스포츠조선 고재완 기자] 한화 이글스 거포 노시환(26)의 메이저리그(MLB) 유력 행선지 중 하나로 꼽히던 시애틀 매리너스행은 거의 물 건너갔다. 하지만 야구판의 문은 하나가 닫히면 다른 하나가 열리는 법이다. 시애틀의 문을 닫아버린 바로 그 대형 트레이드가 정반대편 구단의 3루 자리를 통째로 비워놓으며, 포스팅 마감 열흘을 앞둔 노시환에게 뜻밖의 새로운 활로를 열어젖혔다.

미국 스포츠 매체 SB네이션 산하 캔자스시티 로열스 전문 매체 '로열스 리뷰'의 맥스 리퍼 기자는 21일(이하 한국시각) '이제 로열스의 3루는 누가 맡을까?(Who will play third base for the Royals now?)'라는 분석 기사를 통해 노시환을 캔자스시티의 핵심 FA 3루수 영입 후보 5인에 포함했다.

시애틀 문은 완전히 닫혔다…'5년 5750만 달러' 올스타 3루수 전격 영입

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당초 시애틀은 노시환의 가장 현실적인 행선지 후보 중 하나로 거론되던 팀이었다. 2026시즌 시애틀 3루수진의 합산 성적이 fWAR 0.3, 조정 득점 창출력(wRC+) 86에 그칠 만큼 핫코너 보강이 절실했기 때문이다. 실제로 미국 현지에서도 시애틀이 노시환에게 관심을 보인 구단 중 하나로 꼽혔다.

하지만 지난 19일(한국시각) 단행된 6인 블록버스터 트레이드가 시애틀행 시나리오에 마침표를 찍었다. 시애틀은 브라이스 밀러·로건 에반스·호세 페러 등 투수 3명을 내주는 출혈을 감수하고, 캔자스시티로부터 2025년 올스타·골드글러브 출신 3루수 마이켈 가르시아를 데려왔다. 2030년까지 5년 5750만 달러 장기 계약(2031년 구단 옵션)이 묶여 있는 주전 3루수를 확보하면서, 시애틀의 영입 레이더에서 노시환의 이름은 사실상 지워졌다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰하는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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닫힌 문 너머로 열린 '캔자스시티의 문'…단장도 "외부 타자 수혈" 시사

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하지만 시애틀로 향하는 문이 닫힌 바로 그 순간, 트레이드 상대였던 캔자스시티의 문이 활짝 열렸다.

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올 시즌 69승 93패로 부진하며 투수진 재건에 나선 캔자스시티는 마운드 보강에는 성공했지만, 곧바로 '주전 3루수 공백'이라는 발등의 불을 떠안게 됐다. 팀 내 뎁스 차트상 다음 순번인 닉 로프틴(28)은 올해 3루수 DRS(수비 기여도) +6으로 골드글러브 최종 후보에 오르며 수비는 인정받았다. 하지만 타격 성적이 118경기 타율 2할4푼, 출루율 0.322, 장타율 0.388, 8홈런(OPS+ 100)에 그쳐 중심 타선 역할을 맡기기엔 무게감이 떨어진다.

J.J. 피콜로 캔자스시티 단장 역시 로프틴의 수비를 치켜세우면서도 "이번 트레이드로 타선에 공백이 생겼다"고 인정했다. 이어 "로프틴이 2루와 좌익수 등 여러 포지션을 오갈 수 있다는 점은 가르시아의 공격 생산력을 대체할 외부 타자를 영입할 유연성을 준다"며 외부 3루수 수혈 의지를 사실상 공식화했다.

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17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1루수로 나선 노시환이 수비위치로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

사토는 너무 비싸고, 기존 FA는 하자 투성이…노시환이 파고들 '틈새시장'

'로열스 리뷰'가 꼽은 캔자스시티의 FA 3루수 영입 후보는 알렉 봄, 재즈 치좀 주니어, 사토 데루아키, 에우제니오 수아레스, 그리고 노시환 등 딱 5명이다.

매체는 노시환에 대해 "이번 오프시즌 포스팅 시스템으로 시장에 나온 만 25세 한국인 3루수"라고 소개하며 "올해 한화에서 127경기 타율 2할8푼3리, 출루율 0.360, 장타율 0.505, 29홈런을 기록했다. 2023년 이후 통산 116홈런으로 해당 기간 KBO리그 전체 2위에 오를 만큼 가장 생산적인 거포 중 한 명"이라고 높이 평가했다.

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특히 나머지 후보 4명의 약점을 짚어보면, 캔자스시티가 왜 노시환이라는 '새로운 카드'를 만지작거릴 만한지 이유가 선명하게 드러난다.

매체 역시 "사토는 가장 흥미롭지만 몸값이 가장 비싸며 양키스, 메츠, 다저스, 필라델피아와 경쟁해야 해 중서부 구단인 캔자스시티가 데려오기 쉽지 않다"고 선을 그은 반면, 노시환에 대해서는 "사토보다 낮은 금액으로 계약할 가능성이 높다"며 스몰마켓 구단에 알맞은 현실적 대안으로 짚었다. 아이작 파레데스(휴스턴)·코비 마요(볼티모어) 등 트레이드 후보들은 유망주 출혈이 불가피하다는 점에서, 출혈 없이 우타 거포를 채울 수 있는 노시환의 가치가 부각된다.

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 노시환이 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

남은 골든타임은 딱 열흘…'새로 열린 문' 끝내 통할까

물론 이번 보도는 캔자스시티의 공식 오퍼가 확인된 것이 아닌 현지 전문 매체의 전력 매칭 분석이다. 그럼에도 양키스·필라델피아·피츠버그 등 기존 루머 구단들의 움직임이 잠잠하고 시애틀마저 이탈한 상황에서, 주전 3루수 자리가 실제로 비어버린 새 수요처가 등장했다는 점은 적지 않은 의미를 갖는다.

12월 2일 MLB 직장폐쇄까지 남은 시간은 단 열흘뿐이다. 오는 26일부터 나흘간 이어지는 추수감사절 연휴를 감안하면 협상 시계는 그야말로 초읽기에 들어갔다. 시애틀이라는 문은 굳게 닫혔지만, 캔자스시티라는 뜻밖의 문이 열린 가운데 노시환이 남은 열흘 동안 극적인 반전 드라마를 써낼 수 있을지 관심이 쏠린다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com