로건 웹. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]이러다 이정후까지 내놓겠다. 트레이드 절대 안된다더니, '에이스'까지 시장에 내놨다.

샌프란시스코 자이언츠가 로건 웹을 중심으로 한 트레이드 제안을 수용할 생각이 있다는 소식이 전해졌다. 미국의 팟캐스트 '더 베이스볼 인사이더스'는 22일(이하 한국시각) "샌프란시스코는 지난 수년간 스타 우완 투수 웹과 관련한 어떤 문의도 응답하기를 거절해왔다. 하지만 더이상 그렇지 않다. 최근 타 구단 임원들에 따르면, 샌프란시스코는 웹에 대한 트레이드 제안을 기꺼이 검토할 의향이 있다고 한다"고 전했다.

웹은 현재 메이저리그에서 가장 최상급 평가를 받는 선발 투수 중 한명이다. 2023년부터 2025년까지 매 시즌 200이닝 이상을 던졌고, 빼어난 경기 운영 능력을 앞세워 '에이스' 역할을 할 수 있는 투수다. 샌프란시스코에 입단한 후 현재까지 한팀에서만 뛰고있는 팀의 프랜차이즈 스타다. 지난해에는 내셔널리그 탈삼진 부문 1위를 기록했고, 투수 골드글러브까지 수상했다. 현재 샌프란시스코에게는 상징적인 투수이자, 클럽하우스 리더 역할을 하는 선수다.

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샌프란시스코는 2021년 이후 한번도 포스트시즌에 진출하지 못했다. 올해도 일찌감치 탈락이 확정되면서, 구단은 사실상 리빌딩에 가까운 움직임에 나섰다. 연봉 부담이 큰 나이든 베테랑 선수들을 내보내고, 유망주들을 맞바꿔오는 트레이드 릴레이를 시작했다.

물론 그런 상황에서도 예외는 있었다. 웹만큼은 절대 트레이드 불가라고 못을 박아왔다. '에이스'까지 내주면 팀의 기둥을 내놓는거나 다름 없다는 판단이었다.

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샌프란시스코에서 주전으로 뛰고있는 한국인 빅리거 이정후도 올해 전반기 내내 트레이드설에 시달렸지만, 구단은 이정후를 팔지 않겠다는 방침에 쐐기를 박으면서 이적하지 않았다.

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그런데, 그 기조가 달라진 것으로 보인다. 웹은 샌프란시스코와의 계약 기간이 아직 2년 더 남아있다. 물론 샌프란시스코가 그를 절대 헐값에 팔지는 않겠지만, 차기 '에이스급' 선수를 내준다면 이제는 트레이드 카드를 맞춰볼 용의가 있다는 뜻으로 해석한다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com