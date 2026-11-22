사진제공=롯데자이언츠

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[스포츠조선 한동훈 기자] 일본인 외야수 타케다 아이토(29)가 롯데 자이언츠 마무리캠프에 합류해 연습경기까지 출전했다.

아이토는 21일 일본 미야자키에서 열린 두산 베어스와 연습경기에 롯데의 3번타자-우익수로 선발 출전했다. 아이토는 3타수 1안타 1볼넷 1도루를 기록하며 3대0 승리에 힘을 보탰다. 아이토는 올해까지 뛰었던 지바 롯데 유니폼을 착용하고 경기에 나섰다.

현장 평가는 타격은 아직 지켜봐야 하지만 수비는 확실하다고 전해졌다. 외야 전 포지션을 커버하는 만큼 롯데가 관심을 기울일 만하다.

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현재 FA 시장에서 거론되는 후보가 롯데의 예상 가격을 웃돌고 있어서 여러 가능성을 탐색 중이다. 타격에서 뚜렷한 매력을 발산하지 못한다면 수비만 가지고는 롯데의 결단을 이끌어내기 어렵다.

아이토는 롯데 자매구단인 일본프로야구(NPB) 지바 롯데 출신이다. 지바 롯데는 모그룹 롯데와 연결된 팀이다. 롯데 팬들이 농담 삼아 '본캐(주 캐릭터)'라 농담 삼아 부르는 구단이다. 아이토는 2026시즌이 끝나고 지바 롯데에서 전력 외 통보를 받았다.

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아이토는 지난 16일 나고야에서 열린 트라이아웃서 이택근 단장에게 눈도장을 찍었다. 마침 지바 롯데가 교류를 추천했던 선수다. 이 단장은 아이토를 20일부터 23일까지 롯데 마무리캠프에 초청했다.

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롯데는 두산전 나승엽(1루수)-고승민(2루수)-아야토(우익수)-조세진(지명타자)-전민재(유격수)-한태양(3루수)-박건우(포수)-장두성(좌익수)-황성빈(중견수)으로 타순을 짰다.

사진제공=롯데자이언츠

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두산은 김대한(지명타자)-류승민(좌익수)-김주오(우익수)-오명진(3루수)-천현재(중견수)-박지훈(유격수)-박성재(1루수)-김기연(포수)-심건보(2루수)로 맞섰다.

롯데가 1회초 고승민의 2점 홈런으로 선취점을 뽑았다. 나승엽 볼넷 이후 고승민이 우월 홈런을 폭발했다. 3번 아이토는 3루 내야 안타로 출루했다. 5회초에는 고승민이 몸에 맞는 공으로 출루했다. 조세진이 중견수 방면 적시 2루타를 뽑았다.

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롯데 선발투수 김한결이 2이닝 무실점 호투했다.

김한결은 8타자를 상대하며 삼진 4개를 솎아냈다. 안타와 볼넷 몸에 맞는 공을 각각 1개씩 허용했다. 김한결은 스위퍼 6개를 구사해 5개로 스트라이크를 잡는 위력을 뽐냈다.

두 번째 투수 김태균도 2이닝 무실점 호투했다. 김태균은 투심 7개 중 6개를 스트라이크로 잡아냈다.

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5회부터 최이준-홍재영-김창훈-이준서도 1이닝씩 무실점으로 막았다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com