CHICAGO, ILLINOIS - SEPTEMBER 20: Troy Melton #52 of the Detroit Tigers delivers a pitch during the first inning against the Chicago White Sox at Rate Field on September 20, 2026 in Chicago, Illinois. Jayden Mack/Getty Images/AFP (Photo by Jayden Mack / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

FILE - Detroit Tigers pitcher Troy Melton throws against the Tampa Bay Rays during the first inning of a baseball game Wednesday, Aug. 26, 2026, in Detroit. (AP Photo/Paul Sancya,File) AP FILE PHOTO

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] 이정후의 3할 타율을 붕괴시킨 신예 투수가 거액의 연장 계약을 체결했다.

미국 스포츠전문매체 디애슬레틱은 22일(한국시각) '디트로이트 타이거즈가 선발투수 트로이 멜튼과 6년 연장 계약에 합의했다'고 보도했다.

디애슬레틱은 '6년 총액 4650만달러다. 멜튼은 2032년까지 디트로이트 유니폼을 입는다. 인센티브를 포함하면 최대 8000만달러까지 늘어난다. 메디컬 테스트가 남았다'고 설명했다.

Advertisement

단숨에 '거물'로 성장했다. 8000만달러는 류현진이 LA 다저스에서 토론토 블루제이스로 이적했을 때 체결한 FA 계약 규모 수준이다. 당시 류현진은 4년 8000만달러를 보장 받았다.

멜튼은 샌프란시스코 자이언츠 이정후를 상대한 적이 있다.

Advertisement

8월 10일 이정후가 멜튼을 상대로 삼진 1개 포함 3타수 무안타 침묵했다. 이정후는 이 경기 4타수 무안타에 그쳤다. 이정후의 시즌 타율은 3할1리에서 2할9푼8리로 하락했다.

Advertisement

멜튼은 이날 6이닝 1실점 호투했다. 멜튼은 1-0으로 앞선 7회말 선두타자에게 안타를 맞고 교체됐다. 7회말 1-1 동점이 되면서 멜튼의 승리가 날아갔다. 경기는 연장 10회 접전 끝에 디트로이트가 3대1로 이겼다.

Advertisement

멜튼은 2022 신인드래프트 4라운드 전체 117번에 뽑혔다.

2025년 데뷔해 16경기 3승 2패 4홀드 평균자책점 2.76을 기록했다.

Advertisement

DETROIT, MICHIGAN - SEPTEMBER 07: Troy Melton #52 of the Detroit Tigers throws a first inning pitch against the Minnesota Twins at Comerica Park on September 07, 2026 in Detroit, Michigan. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Detroit Tigers pitcher Troy Melton throws against the Tampa Bay Rays during the first inning of a baseball game Wednesday, Aug. 26, 2026, in Detroit. (AP Photo/Paul Sancya)

올 시즌은 20경기 114⅓이닝 8승 5패 평균자책점 2.76을 기록했다.

디애슬레틱은 '이번 계약을 통해 멜튼은 커리어 초기부터 상당한 수익을 보장받았다. 구단은 멜튼의 서비스타임을 2년 더 확보한 셈'이라고 평가했다.

멜튼은 장차 팀의 에이스가 될 대형 유망주로 기대를 모은다.

Advertisement

디애슬레틱은 '디트로이트는 멜튼이 팀의 핵심 선발투수로 성장할 잠재력을 갖췄다고 보고 있다. 그는 최고 100마일에 근접하는 포심 패스트볼을 비롯해 6가지 구종을 구사한다. 특히 그는 메이저리그 데뷔 첫 17차례 선발 등판에서 평균자책점 1.79를 기록했다'고 조명했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com