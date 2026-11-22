사진제공=두산 베어스

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[스포츠조선 김용 기자] "감독님, 코치님들께 나를 보여드릴 수 있는 소중한 기회입니다."

두산 베어스의 일본 미야자키 마무리 캠프. 마무리 훈련은 주전급 선수들이 대부분 빠져있는 특성상, 평소 1군 감독이 보지 못하던 유망 선수들이 선을 보일 수 있는 사실상 유일한 기회다.

그래서 두산의 캠프에는 등번호 세 자리, 4명의 육성선수가 1군 코칭스태프와 함께 구슬땀을 흘리고 있다. 여기서 자기가 가진 장점을 보여줘야, 추후 스프링 캠프와 시범 경기에서도 기회를 얻을 수 있다. 다른 선수들은 시즌을 정리하고, 내년 시즌 대비 보완점을 집중적으로 체크하는 자리라면 이들에게는 목숨 걸고 야구해야 하는 최고의 캠프나 마찬가지다.

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첫 번째 선수는 124번 외야수 강태완. 2024년 신인드래프트 4라운드에 뽑힌 유망주였지만, 자리를 잡지 못하고 육성 신분이 됐다.

강태완은 "올해 5월까지 군 복무를 했다. 마음껏 야구를 할 수 있다는 게 얼마나 소중한지 새삼 깨달았다. 그만큼 이번 마무리 캠프 명단에 포함된 것에 감사함과 책임감을 느끼며 훈련에 임하고 있다"고 말했다. 강태완은 "타격은 이진영 코치님, 조중근 코치님 조언 덕분에 조금씩 좋아지고 있다. 수비에서는 타구 판단, 스타트 등 보완해야 할 부분이 많다. 더 집중해 훈련하고 있다. 조급해하지 않고 묵묵히, 꾸준하게 페이스를 끌어올리고 싶다. 목표는 1군 무대 타석에 서는 것이지만, 서두르지 않겠다. 기회가 왔을 때 놓치지 않겠다"고 각오를 밝혔다.

사진제공=두산 베어스

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2026년 드래프트 10라운드에 뽑혔던 등번호 118번 내야수 남태웅도 열심이다. 그는 "체력적으로 힘들지만, 코치님들께서 많이 늘었다고 칭찬해주주실 때마다 정말 보람차다"며 "올시즌에는 정체기에 있다는 느낌을 받기도 했지만, 마무리 캠프를 통해 자신감이 생겼다. 타격에서는 강한 타구를 만들기 위해 배트 스피드를 높이는 데 집중하고 있고, 수비에서는 강하면서도 정확한 송구를 만드는 게 목표"라고 강조했다.

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사진제공=두산 베어스

이번에는 투수. 119번 정성헌은 2026년 드래프트 11라운드 막차를 탄 선수다. 올해 퓨처스리그 18경기 1승2홀드1세이브 평균자책점 2.92를 기록했다. 정성헌은 불펜에서 김원형 감독의 집중 지도를 받기도 했다. 그는 "이번이 첫 마무리 캠프다. 감독님, 코치님들께서 많은 조언을 해주시고 세세하게 알려주셔서 하루하루 배우는 게 많다"며 "1군 형들이 훈련에 임하는 자세와 투구하는 모습을 가까이서 보면서 자극도 많이 받고, 나도 1군 무대에 서고 싶다는 동기부여가 된다. 제구는 자신이 있지만, 1군에서 뛰려면 구속을 더 끌어올려야 한다"고 말했다.

사진제공=두산 베어스

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마지막 122번 투수 안민겸은 지난해 육성선수로 입단했다. 이전 롯데 자이언츠에서 뛰던 고원준을 쏙 빼닮은 안민겸은 "교육리그가 끝나면 한국으로 돌아갈 줄 알았다. 그런데 마무리 캠프까지 참가하게 됐다"며 "감독님과 코치님들께 내 공을 보여드릴 수 있는 소중한 기회라고 생각한다. 절대 놓치고 싶지 않다. 내 장점은 와일드한 투구폼에서 나오는 빠른 공이다. 정재훈 투수코치님께 포크볼 그립을 배우고 있는데, 확실히 공의 움직임이 좋아진 것을 느낀다"고 설명했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com