사진=AFP연합뉴스, 스포츠조선DB

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[스포츠조선 고재완 기자] 12월 2일 오전 7시(이하 한국시각·미국 동부 시각 12월 1일 오후 5시) 메이저리그(MLB) 포스팅 협상 마감에 MLB 노사협약 만료 시점인 2일 오후 1시 59분(미국 동부 시각 12월 1일 오후 11시 59분)이 다가온 가운데, 한국 야구를 대표하는 내야수 김하성(31)과 노시환(26)이 미국 현지 야구 분석가가 선정한 FA 포지션별 '톱10'에 나란히 이름을 올렸다.

올 시즌 1할대 타율의 악몽을 겪은 김하성은 여전히 빅리그 중상위권 내야수로 평가받으며 제프 맥닐, 개빈 럭스 등을 제쳤고, KBO 거포 노시환 역시 리스 호스킨스, 놀란 고먼 등 현역 빅리거들을 대거 따돌리며 존재감을 증명했다.

미국 야구 칼럼니스트 겸 FA분석가 에드 핸드는 22일(한국 시각) 자신의 SNS를 통해 논텐더 마감 직후 자신이 예상한 '2026~2027 MLB FA 포지션별 톱20' 순위를 공개했다. 이 명단에서 김하성은 중앙 내야수 부문 8위, 노시환은 코너 내야수 부문 9위에 각각 랭크됐다.

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사진캡처=에드 핸드 SNS

1할대 타율 악몽에도 '중앙 내야 8위' 김하성

김하성은 핸드가 꼽은 중앙 내야수(유격수·2루수) FA 톱20에서 8위에 자리했다. 1위 브랜든 로우를 필두로 루이스 아라에즈(2위), 재즈 치좀(3위), 글레이버 토레스(4위), 마우리시오 두본(5위), J.P. 크로포드(6위), 아이재아 카이너-팔레파(7위)가 김하성 앞에 포진했다. 반면 김하성은 에드문도 소사(9위), 올스타 타격왕 출신 제프 맥닐(10위), 아메드 로사리오(11위), 데이비스 슈나이더(12위), 개빈 럭스(13위) 등 굵직한 빅리거들보다 높은 평가를 받았다.

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김하성의 2026시즌 성적을 떠올리면 상당히 고무적인 순위다. 지난겨울 애틀랜타 브레이브스와 1년 2000만 달러 계약을 맺고 재기를 노렸던 김하성은 올 시즌 51경기에서 타율 1할12푼6리(129타수 15안타), 무홈런 9타점, OPS 0.359라는 최악의 부진에 빠졌다. 그럼에도 유격수에 2루수와 3루수를 모두 소화하는 골드글러브급 수비력과 과거 샌디에이고 시절 검증된 반등 잠재력 덕분에 여전히 빅리그 주전급, 상위 백업 시장에서 경쟁력을 인정받고 있다는 방증이다.

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사진캡처=에드 핸드 SNS

빅리거 11명 제친 '코너 내야 9위' 노시환

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포스팅 마감을 코앞에 둔 한화 이글스 거포 노시환은 코너 내야수(1루수·3루수) FA 톱20에서 당당히 9위에 이름을 올렸다.

주목할 대목은 노시환의 뒤로 밀려난 현역 빅리거들의 면면이다. 노시환은 아메드 로사리오(10위), 미겔 안두하(11위), 세인트루이스 거포 유망주 출신 놀란 고먼(12위), 루크 레일리(13위), 도미닉 스미스(14위), 루이스 우리아스(15위), 라몬 우리아스(16위), 요안 몬카다(17위), 빅리그 통산 180홈런급 거포 리스 호스킨스(18위), 산티아고 에스피날(19위), 조쉬 로하스(20위)보다 높은 순위를 받았다.

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다만 냉정한 현실도 고스란히 드러났다.

같은 아시아 포스팅 거포인 일본 한신 타이거스의 3관왕 사토 데루아키가 코너 내야수 전체 1위를 꿰찬 반면, 노시환은 8계단 아래인 9위에 머물렀다.

노시환의 앞에 자리한 선수들도 타이 프랑스(2위), 알렉 봄(3위), 조쉬 벨(4위), 작 피더슨(5위), 에우제니오 수아레스(6위), 너새니얼 로우(7위), 39세 노장 폴 골드슈미트(8위) 등 전성기가 지났거나 수비, 기복 약점이 뚜렷한 자원이 대부분이다. 이는 올겨울 MLB 코너 내야수 시장의 심각한 선수난을 보여주는 동시에, 만 26세 우타 거포 노시환에게 막판 '가성비 영입' 기회가 열릴 수 있는 배경이기도 하다.

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17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 노시환이 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 노시환이 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

문제는 시간이다. 노시환은 12월 2일 포스팅 마감 시한안에 한화 잔류(307억 원대 가치)를 뛰어넘는 매력적인 오퍼를 받아내야 하고, 김하성 역시 직장폐쇄로 시장이 얼어붙기 전 자존심을 회복할 새 둥지를 찾아야 한다. 현지 전문가의 호평을 등에 업은 두 선수가 남은 열흘 동안 극적인 계약 소식을 타전할 수 있을지 주목된다.

보스턴 레드삭스 유망주 전문 매체 '삭스프로스펙츠' 출신으로 수년간 마이너리그와 이적 시장을 분석해 온 핸드는 현재 미국 스포츠 미디어 '바스툴 스포츠' 산하 야구 팟캐스트 '더티 워터'의 공동 진행자이자 인터뷰 팟캐스트 '인터레스팅 피플' 호스트로 활약 중이다. 보스턴 헤럴드, 스포츠 일러스트레이티드(SI), 뉴스위크 등 주요 매체에도 코멘트가 인용된 바 있다.

특히 그가 매년 오프시즌 최대 300명의 FA 선수를 망라해 계약 전망과 스카우팅 리포트를 실시간 업데이트하는 'MLB FA 트래커'는 '락드 온 파이리츠' 등 현지 구단 전문 팟캐스트와 팬덤 사이에서 스토브리그 참고 지표로 널리 인용된다. 이번 순위 역시 논텐더 데드라인(11월 21일) 이후 쏟아진 방출 자원까지 모두 반영해 시장의 현주소를 가감 없이 보여준다는 점에서 의미가 크다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com