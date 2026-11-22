야구 국가대표팀. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]한국 야구 대표팀은 지난 15일 막을 내린 '아시아프로야구챔피언십(APBC)'에서 일본과의 결승전 패배로 준우승을 차지했다.

결과는 준우승이지만, 과정을 자세히 봐야 한다. 첫 경기 호주에 7대8로 패했고, 일본에 5대9로 패한 후 대만을 상대로 6대4 진땀승을 거두면서 1승2패 가까스로 결승에 진출했다. 그리고 다시 결승에서 만난 일본을 상대로 1대5로 완패를 당했다. 준우승보다 1승3패를 더 기억해둘 필요가 있다.

APBC는 한국과 일본, 호주, 대만까지 4개국이 출전하는 아시아 친선 경기 느낌이 조금 더 강한 소규모 국제 대회다. 와일드카드를 제외하고는 만 24세 이하, 프로 3년차 이하 선수들이 출전한다. 이는 한국 뿐만 아니라 다른 나라들도 동일한 조건이다. 즉, 앞으로 프로에서 더 큰 선수로 성장할 수 있는 젊은 유망주 선수들이 주로 출전했고, 이들의 실력이 곧 그 팀의 미래를 상징한다.

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더욱이 한국은 이번에만 2패를 추가하면서, 성인 야구 대표팀 기준으로 한일전 13연패에 빠졌다. 2015년 11월 '프리미어12' 준결승전에서 일본을 꺾은 이후, 11년 동안 '월드베이스볼클래식(WBC)', '올림픽', '프리미어12', 'APBC', 평가전 등에서 일본을 상대로 이기지 못했다. 이제는 '숙적', '라이벌'이라고 부르기에도 민망한 성적이다. 자존심이 상한다.

세계랭킹 1위인 일본은 야구 최강국의 입지를 점점 더 확고히 다져가는 반면, 한국은 20년 전보다 국제 경쟁력이 약해졌다. 한 수 아래라고 여겨왔던 대만은 이제 베스트 전력으로 붙으면 비등비등한 경기를 하는 상대가 됐고, 불과 10여년 전까지 사회인리그 수준으로 평가받았던 호주는 지금 메이저리그에서도 눈여겨보는 유망주 산실로 성장했다.

오타니 쇼헤이(오른쪽)와 무라카미 무네타카(가운데). 스포츠조선DB

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'APBC'와 같은 기간 열려 거의 주목을 받지 못했던 'U-23 야구 월드컵' 결과도 살필 필요가 있다. 한국 23세 이하 대표팀은 프로 구단 소속 젊은 유망주들과 일부 대학 아마추어 선수들이 출전했는데, 니카라과에서 열린 이 대회는 중남미 국가들과 일본, 대만, 호주, 남아공, 체코 등 대륙별 주요 국가들이 대부분 참가했다. 한국은 예선을 통과해 슈퍼라운드까지는 진출했으나 4강 진출에는 실패했고, 슈퍼라운드 최하위로 대회를 마쳤다. 다만 한국과의 가장 직접적 경쟁팀들인 일본과 대만, 호주가 전부 4강에 진출했다. 베네수엘라가 대회 우승을 차지했고, 호주가 준우승, 일본이 대만을 제치고 동메달을 차지했다. 호주가 유망주들의 빼어난 신체 조건과 파워를 앞세워 벌써 이만큼 성장했다는 사실도 놀랍고, 일본과 대만이 비슷한 경쟁력을 유지하고 있는 가운데 한국은 또 상위권에서 한발짝 밀려났다.

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올해 3월 열렸던 WBC에서도 한국은 극적으로 조별라운드를 통과해 슈퍼라운드에 진출하기는 했지만, 사실 세부 내용은 만족스럽지 못했다. 체코전 이후 일본과 대만에 연달아 패했고, 마지막 복잡한 경우의 수가 남아있는 상황에서 극적으로 호주를 꺾으면서 슈퍼라운드에 진출했기 때문이다. 그리고 그토록 어렵게 올라간 8강에서 도미니카공화국에 0대10으로 굴욕적 대패를 당하면서, 세계와의 격차만 느끼고 돌아왔다. 아무리 20년전과 비교해 국제 대회에 임하는 북미, 중남미 국가들의 마인드가 달라졌다고는 해도, 당장 아시아 지역 라이벌들에게도 앞서나가지 못하는 게 현실이다.

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외신의 시각도 비슷하다. WBC가 끝난 직후 'MLB.com' 기자들이 투표한 8강 진출팀 파워랭킹에서 한국은 8개팀 중 7위에 그쳤다. 한국보다 낮은 팀은 예선에서 이변을 일으킨 캐나다 뿐이었다. 도미니카공화국이 1위, 일본이 2위, 미국이 3위로 표를 받았다.

'베이스볼아메리카'도 WBC 출전팀들의 전력 분석을 하면서, 한국을 20개팀 중 11위로 평가했다. 해당 매체는 한국 대표팀에 대해 "한국 대표팀 투수들의 평균 직구 구속은 91.2마일(약 146.8km)로 20개국 중 16위 수준이다. KBO리그는 최상위급 투수들의 상당수가 외국인 선수들이고, 38세 류현진이 여전히 국가대표 선발로 뛰고 있다"는 점을 평가의 근거로 들었다.

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그리고 실제로 WBC에서 한국 투수진의 평균자책점은 5.91로 20개국 중 공동 15위권에 불과했고, 투수진의 패스트볼 계열 평균 구속은 145km로 20개국 중 18위에 그쳤다. 일본(151.3km)이나 심지어 대만(149.5km)보다도 뒤처졌다. 한국보다 평균 구속이 느린 국가는 선수별 편차가 마이너리거와 사회인야구 수준으로 큰 호주와 이제 야구를 막 시작한 체코 뿐이었다. 냉정히 이 숫자들만 놓고봤을때, WBC 8강 진출은 운이 조금 더 크게 작용했다고 봐야 한다.

여러 요인들이 작용한 결과지만, 결국 국제 경쟁력 약화의 가장 근본적 원인으로 세계 수준에서 뒤처져있는 투수력이 꼽힌다. 전문가, 야구인, 선수 할 것 없이 가장 공통으로 입을 모으는 이야기가 "공격력은 나쁘지 않다. 타자들만 놓고 보면 분명 해볼만 한데, 투수력이 아쉽다. 세계 정상급 타자들을 상대하기 위해서는 더 강한 투수들이 많아져야 한다"는 것이다. 물론 한국에도 160km에 육박하는 공을 뿌리는 좋은 투수들은 존재하지만, 양적으로나 평균적인 질적으로나 미국, 일본 수준에 크게 못미치는 게 사실이다.

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문제는 올림픽 본선 진출에 실패할 가능성이 높다는 것이다. 2028년 LA 올림픽에서는 총 6개국만 본선을 치르는데, 현재까지 미국(개최국), 베네수엘라, 도미니카공화국까지 3개국이 본선 진출을 확정했다. 나머지 3장이 남아있는데, 그중 아시아에는 적으면 1장, 많으면 2장이 부여된다. 유럽+오세아니아에도 1장이 주어진다.

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한국 대표팀이 LA 올림픽에 출전하기 위해서는 내년에 열릴 '프리미어12'에서 아시아 국가 중 최고 순위를 기록하거나, 아시아선수권대회를 거쳐 최종 예선에서 1위를 해야 한다. 최종 예선은 아시아 뿐만 아니라 유럽, 아프리카, 오세아니아까지 6개국이 출전하기 때문에 이들을 모두 제치고 우승을 차지해야 한다.

쉽게 말해서 한국과 일본, 대만 중 최소 1개팀 이상은 올림픽에 나가지 못한다. 한국은 '프리미어12'에서 일본, 대만보다 높은 성적을 기록하거나, 아시아선수권에서 올림픽 미진출권 상위 2개팀 내에 들어서 최종 예선 우승을 차지하는 두가지 방법 뿐이다. 무척 험난할 것으로 예상된다.

WBC 8강 진출 확정 후 기뻐하는 한국 대표팀 선수단. 스포츠조선DB

특히 일본도 올림픽 출전을 위해 내년 '프리미어12' 성적에 사활을 걸고있는 상황이다. 메이저리거들을 비롯해 정예 멤버에 가까운 로스터를 꾸릴 것으로 예상된다. 현실적으로 가장 막강한 '프리미어12' 우승 후보가 될 것으로 보인다. 한국이 올림픽 진출을 '가장 쉽게' 확정하기 위해서는 '프리미어12'에서 대만은 물론이고 일본까지 제쳐야 하고, 그렇지 않을 경우 예선에서 압도적인 성적을 기록해야 한다. 특히 예선까지 치르게 되면 2028년 3월까지 상당히 긴 여정이 이어진다. 또 예선에서도 일본 혹은 대만이 라이벌이 될 것이고, 아니면 호주나 네덜란드가 될 수도 있다. 최근 전적을 보면 이중 어느 하나 쉬운 상대가 없다.

야구가 정식 종목으로 채택된 역대 올림픽 중 한국이 본선에 진출하지 못한 대회는 1992년 바르셀로나, 2004년 아테네 대회 뿐이었다. '영광'으로 기억되는 2008년 베이징올림픽 금메달 기억처럼, 올림픽이라는 무대가 가진 상징성이 있는데, 한국은 24년만에 올림픽 본선 진출 실패라는 굴욕을 겪을 위기에 놓여있다. 최근 10년간 국제 경쟁력이 떨어지고 있는 와중에 찾아온 가장 최악의 위기가 바로 이 시점이다. 돌파구를 찾기 위해 우리는 어떤 근원적 변화가 필요할까.

나유리 기자 youll@sportschosun.com