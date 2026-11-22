17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 실력도, 운도 다 따라야 '돈복'이 따라오는 건가.

구자욱은 요즘 하루하루가 행복할 듯 하다. 삼성 라이온즈 주장으로 12년 만의 우승을 이끌었다. 생각지 못한 햄스트링 부상으로 가을야구 낙마할 뻔 했지만, 투혼을 발휘해 한국시리즈 MVP에까지 올랐다.

여기에 딱 맞춰 FA가 됐다. 5년 전 120억원 비FA 다년계약을 모두 소화한 뒤 사실상 두 번째 FA다. 원소속팀 삼성을 비롯해 많은 팀들이 구자욱을 원한다는 걸 인정하고 있다. 여기에 미국 메이저리그 카드도 있다. 메이저리그에 가면 '땡큐', 아니면 국내 잔류해 돈방석에 앉으면 된다.

Advertisement

나이는 더 먹어 30대 중반이 되는데, 예상 몸값은 오히려 뛰고 있다. '헉' 소리가 날 정도다. 총액 200억원 얘기도 나온다. 물론, 실제 현실이 될 지는 지켜봐야 하지만 적어도 6년 기준 180억원 이상 확보는 기정사실이 되는 분위기다.

선수는 1명인데, 원하는 팀이 많으면 당연히 수요-공급 논리로 몸값은 뛴다. 그 혜택을 톡톡이 누리고 있다. 원소속팀 삼성은 12년 만의 우승 후 '왕조 건설'을 외치고 있다. 당연히 프랜차이즈 스타를 지켜야 한다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 맥주 세례를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

Advertisement

영입 유력 후보로 꼽히는 SSG 랜더스는 '청라돔 시대'를 눈앞에 두고 전력 보강에 사활을 걸고 있다. 간판 외국인 타자 에레디아와도 이별을 선택했다. 그 좌익수 자리에 구자욱만 들어가주면 완벽 타선을 구축할 수 있다는 자신감이다.

Advertisement

두산 베어스도 목숨 걸었다. 올시즌 투수진은 완벽했는데, 타자 구성이 너무 약한 탓에 5위에 머물렀다. 두산 타선으로 5등이면 잘했다는 '웃픈' 분석도 있다. 두산 역시 구자욱이 양의지와 함께 중심에서 타선을 잡아주면 전력이 확실히 좋아질 거라 예상하고 있다.

Advertisement

두 팀이 주로 거론되지만, KIA 타이거즈도 다크호스로 꼽힌다. KIA 역시 올해 3위로 마감했는데, 타선 퍼즐 하나만 채워지면 다시 통합 우승에 도전할 수 있다고 봐도 무방하다. 올해 오랜만에 지갑에 실탄을 채울 수 있는 롯데 자이언츠, NC 다이노스도 지켜봐야 한다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. KT 선수단에 인사하는 구자욱의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

보통 FA 시장에 특급 선수들이 투수-야수 갈라 2~3명씩 나오기 마련이다. 그런데 이번 FA 시장은 유독 대어급 선수가 없다. 타자는 원태인, 투수는 구자욱 S급 선수는 두 사람이 끝이다. 그러니 전력 보강은 해야하는데, 이도저도 아닌 선수를 데려올 바에는 확실하게 돈을 써 판도를 바꿀 수 있는 선수로 영입하자는 분위기가 형성될 수밖에 없다. 그러니 구자욱 인기가 상종가다.

Advertisement

구자욱이 야구를 잘하는 선수인 건 분명하다. 올해 3할7푼1리로 타격왕을 차지했다. 하지만 장타력이 떨어진다. 기본적으로 홈런, 타점이 많아야 승리 기여도가 급격히 상승할 수 있다. 또 위에서 언급한 것처럼 에이징 커브에 들어갈 수 있는 나이다. 매년 부상도 발생한다. 현재 김도영(KIA)처럼 선수 존재 1명으로 정말 판을 바꿀만한 선수냐 묻는다면 거기까진 아니라고 하는 게 냉정한 평가일 것이다.

하지만 예상 몸값은 KBO리그 원톱이 될 조짐이다. 몸값을 분산시켜줘야 할 경쟁자가 없다. 홍창기 등의 부진이 구자욱에게는 도움이 됐다. 그만큼 FA는 실력에 운도 따라야 하는 것이다. 시기적 운을 타고났다. 물론 이것도 실력이 뒷받침돼야 가능한 일인 건 분명하다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com