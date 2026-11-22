LG 트윈스 유영찬이 마무리 캠프에 참가해 훈련하고 있다. 사진제공=LG 트윈스

LG 트윈스 문보경이 마무리 캠프에 참가해 훈련하고 있다. 사진제공=LG 트윈스

LG 트윈스 구본혁이 마무리 캠프에 참가해 훈련하고 있다. 사진제공=LG 트윈스

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LG 트윈스가 2026년 1군 마무리 캠프를 마쳤다.

LG는 지난 10월 25일부터 11월 22일까지 이천 LG 챔피언스파크에서 1군 마무리 캠프를 진행했다. 올해 마무리 캠프에는 염경엽 감독 및 코칭스태프 15명, 선수 45명이 참가했다.

염 감독은 "이번 마무리 캠프는 주전 선수부터 백업 선수들까지 올 한 해 부족했던 점을 다시 채우기 위해 최선을 다했다. 투수조와 야수조 모두 기본기에 집중해 훈련했고, 특히 이번 시즌 성장세를 보인 젊은 야수들의 타격감을 더욱 끌어올리고 유지할 수 있는 방법을 코칭스태프들과 고민하며 훈련했다"면서 "힘든 훈련에도 불구하고 고참과 신인, 국제대회에 참가했던 선수들까지 전부 스케줄을 잘 따라와줬다. 마무리 캠프에서의 훈련 성과를 바탕으로 다음 시즌 준비에 더 집중하겠다"라고 말했다.

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11월 3일부터 통영 산양스포츠파크에서 진행된 퓨처스 마무리캠프도 11월 23일 끝난다. 퓨처스 마무리캠프엔 이병규 퓨처스 감독 및 코칭스태프 11명과 선수 25명이 참가했다. 퓨처스 마무리캠프 역시 1군과 마찬가지로 기본기 훈련에 가장 큰 비중을 뒀으며, 코칭스태프의 지도하에 강도 높은 훈련을 소화했다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com