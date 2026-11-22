사진캡처=유튜브채널 '김태균'

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[스포츠조선 고재완 기자] 12월 2일 포스팅 협상 마감을 앞둔 한화 이글스 거포 노시환(26)의 메이저리그(MLB) 진출 가능성과 현실적인 행선지에 대한 현역 메이저리그 스카우트의 생생한 평가가 공개됐다.

과거 메릴 켈리의 'KBO 역수출 신화'를 이끌고 올해 덕수고 유격수 엄준상을 영입한 애리조나 다이아몬드백스의 이승원 스카우트는 지난 19일 김태균 KBS N 스포츠 해설위원의 유튜브 채널 '김태균 [TK52]'에 출연해 노시환에 대한 MLB 현지의 냉정한 시선을 전했다.

이승원 스카우트는 노시환의 포스팅 도전에 대해 "시즌 전부터 언론을 통해 예고됐던 만큼 MLB 스카우트들은 모두 예상하고 있었다"며 "메이저리그 30개 구단 중 절반가량은 이미 노시환에 대한 스카우팅 리포트 작성을 마친 상태일 것"이라고 밝혔다.

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물론 스카우트 사이에서는 진짜 영입 의사를 철저히 비밀에 부치는 것이 업계 관행이라고 덧붙였다.

사진캡처=유튜브채널 '김태균'

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다만 미국 구단들이 노시환을 바라보는 시선에는 기대와 의문이 공존한다. 최근 4년 연속 25홈런 이상, 통산 153홈런(2026시즌 29홈런)을 기록한 장타력은 분명 매력적이다. 하지만 KBO에서도 높았던 삼진율이 투수 수준이 훨씬 높은 빅리그에서 더 치솟을 경우, 타고난 힘이 실전 경기력(게임 파워)으로 이어질 수 있을지가 핵심 쟁점이다.

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김태균 해설위원이 "4번 타자로서 안정감을 주는 스윙은 아니다"라고 짚자 이 스카우트 역시 깊이 공감했다. 그는 "앞쪽 어깨가 열리지 않고 중견수·우측 방면으로 타구를 보낼 때 가장 좋지만, 좌측 홈런을 의식해 앞이 열리는 경우가 잦다"며 "떨어지는 변화구와 몸쪽 직구에 약점을 보이는데, 빅리그에 즐비한 시속 155㎞ 이상 움직임 심한 투심 패스트볼에 적응할 수 있을지가 의문"이라고 진단했다.

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최근 MLB 구단이 중시하는 정타 비율, 스트라이크 존 내 헛스윙률, 유인구 스윙률(체이스율) 역시 스카우트들이 깐깐하게 들여다보는 대목이다.

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한화와 맺은 11년 307억 원 계약을 종료하고 미국으로 건너갈 만큼의 현실적인 행선지로는 피츠버그 파이리츠를 콕 집었다.

이 스카우트는 "피츠버그는 주전 2루수였던 브랜든 로우가 FA로 빠져나가 2루가 비어 있다"며 "원래 2루수 출신인 닉 곤잘레스가 올해 3루를 보며 수비 기여도 -11로 고전했다. 노시환을 영입해 곤잘레스를 원래 자리인 2루로 돌려보내고 노시환을 3루에 배치한다면 스몰마켓 팀 사정과 딱 맞아떨어진다"고 분석했다.

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이어 과거 김혜성이 LA 다저스로 향했을 때 출전 기회 부족을 우려했던 사례를 언급하며 "우승 팀도 좋지만 결국 빅리그에서 뛸 기회를 얻는 것이 최우선"이라며 "피츠버그처럼 좌투수 상대 플래툰이라도 기회를 받을 수 있는 팀에 가서 젊은 나이의 성장 가능성을 보여주는 것이 유리하다"고 조언했다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com