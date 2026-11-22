미야자키(일본)=한동훈 기자

사진제공=롯데자이언츠

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[스포츠조선 한동훈 기자] "막 얼굴 뜨거워지고 좀 낮부끄럽더라고요."

롯데 자이언츠 외야수 황성빈이 현실을 제대로 마주했다. 황성빈은 부끄럽지만 문제점을 기꺼이 인정하고 개선을 약속했다.

2027시즌을 기다리는 황성빈의 목표는 수비 수비 또 수비다. 황성빈은 중상위권 공격력에 최상위권 주루 능력을 갖췄지만 수비가 부족하다. 하필 중견수는 수비가 매우 중요한 자리다. 황성빈이 수비력만 발전시킬 수 있다면 완전히 다른 레벨의 선수로 올라설 수 있다.

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황성빈은 2026년 121경기 506타석 타율 2할8푼9리 출루율 3할4푼에 도루 55개를 기록했다. 도루왕에 등극했다. 규정타석을 채운 중견수 6인 중 타율 2위 출루율 3위 도루 1등이다. 하지만 수비율은 제일 낮다.

황성빈은 이번 마무리캠프에서 자신의 수비가 얼마나 심각한지 제대로 직면했다. 롯데는 4일부터 일본 미야자키 휴가시에 마무리캠프를 차리고 '수비 강화 훈련'이라고 이름을 붙였다. 황성빈은 방망이를 사실상 내려놓고 수비 훈련에 집중했다. 롯데는 2026시즌 수비 영상을 선수단이 함께 세세하게 뜯어보는 시간을 마련했다. 황성빈은 "올 시즌 못했던 영상, 잘했던 영상 이렇게 보는데 낯부끄럽더라. 제가 보는데 막 얼굴이 뜨거워졌다"며 현 위치를 수용했다.

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황성빈은 막연히 느껴왔던 점을 현미경 처럼 분석 당했다. "수비코치님이 '멈춰봐, 센터 지금 어떻게 하고 있어야 하는 거예요?' 이런 식으로 리뷰를 많이 했다. 이렇게 다시 보니까 작은 디테일에서 집중력 차이가 많았다. 이동욱 감독님과 조원우 코치님께 진짜 감사드린다"고 고개를 숙였다.

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타구 판단, 중계 플레이 도중 포지션, 송구 동작 등 과목을 아예 나눴다. 황성빈은 "훈련 일정표가 수비 수비 수비 수비다. 지금 하루에 방망이 드는 시간이 10분도 안 되는 것 같다. 제일 주안점을 둔 부분은 집중력"이라고 설명했다. 수비 시에 주루플레이 만큼 집중력을 유지하지 못했다. 분석 결과 집중력과 타구 판단력이 밀접한 관련이 있다고 나타났다. 집중력이 흩어졌을 때 타구 판단도 부정확했던 반면 집중력이 유지됐을 때에는 타구 판단도 정확했다.

14일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 3회초 2사 1루 롯데 황성빈이 안타를 날린 뒤 2루를 향하다 다시 1루로 급히 귀루하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.14/

18일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 3회말 호수비를 펼친 롯데 황성빈 중견수. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.18/

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롯데는 수비 강화 캠프에 앞서 황성빈을 일본프로야구 요미우리 자이언츠 마무리캠프에 파견했다. 황성빈은 요미우리에서 수비 특별 과외를 받고 롯데 캠프에 합류했다. 황성빈은 "시작하자마자 가서 궁금했던 점 다 물어봤다. 요미우리는 외야 코치님들이 막 두세 명씩 붙더라. 첫 발 스타트에 대해 질문했다. 꼭 정면을 보고 서있지 않아도 된다는 말도 들었다. 집중력을 유지하는 방법도 배웠다"고 돌아봤다.

황성빈 역시 롯데에 중견수 보강 이야기가 자꾸 나온다는 사실을 잘 안다. 그는 이를 오히려 '기회'라고 여겼다.

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황성빈은 "제 사고 방식으로 보면 어차피 지금 제 수비는 바닥이다. 조금만 더 잘해도 올라가는 것이다. 못해도 본전 아닌가. 내가 부족하다는 점을 인정하고 초조해하지 않으면서 자신감 잃지 않고 팬들 기대에 부응하도록 노력하겠다"고 각오를 다졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com