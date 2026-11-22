사진=김용 기자

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[스포츠조선 김용 기자] "KT전에 더 이 악물고 던져서, 이강철 감독님께 더 좋은 인상을 남기겠습니다."

공 던지는 모습도, 인터뷰도 당차다. 두산 베어스가 당분간은 좌완 불펜 걱정을 크게 하지 않아도 될 듯한 느낌이다.

두산 신인 최주형은 2026 시즌 두 번 팬들에게 강력하게 이름을 알렸다. 먼저 당당히 1군 호주 스프링캠프 명단에 포함됐다. 키 1m74, 몸무게 70kg으로 크지 않은 체구지만 스리쿼터 느낌의 부드러운 폼에서 뿜어져나오는 공은 위력이 있었다.

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여기에 명장이자 투수 전문가 KT 이강철 감독이 나서며 전국구 스타(?)가 됐다. 이 감독은 지난 5월 자신들과 상대도 해보기 전인데, 다른 팀과의 경기에서 최주형의 투구 모습을 우연히 봤다. 그리고는 "폼이 정말 예쁘더라. 부상을 당하지 않을 투구 폼이다. 왼손 타자들이 손도 못 댈 것 같다"고 극찬했다. 여기에 그치지 않고 "신인 투수인가. 트레이드 한 번 해보자. 아니면 나중에 FA로 데려와야 하나"라고 농담을 해 그 관심이 보통이 아님을 암시했다.

그렇게 올시즌은 5월 8경기 출전으로 짧았던 1군 경험을 마쳤다. 나름 성공적이었다. 8경기 실점이 없었다. 하지만 어깨 부상을 당했던 김택연이 복귀하고, 이후 불펜진이 안정화되며 최주형에게는 더 이상 기회가 없었다.

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프로 첫 시즌을 마치고, 최주형은 일본 미야자키 마무리 캠프에서 내년 시즌을 위해 열심히 공을 던지고 있다. 호주 스프링 캠프에서 봤을 때와 비교하면, 직구에 힘이 훨씬 붙은 모습. 평소 칭찬에 인색한 김원형 감독도 최주형의 구위 얘기가 나오자 "좋다"고 인정할 수밖에 없었다.

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사진=김용 기자

최주형의 발전은 두산에 매우 중요한 요소다. 두산은 올해 후반기 필승조 역할을 한 아시아쿼터 타카다가 내년 선발 전환을 준비중이다. 좌완 필승조 역할을 해야 할 선수가 필요하다. 이병헌이 있지만, 올해 기복이 있었다. 다른 좌완도 준비가 필요한 상황이다.

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최주형은 직구가 좋아졌다는 평가에 "내가 생각해도 전보다 많이 좋아진 것 같다. 힘이 붙은 게 느껴진다"고 수줍어하며 말했다. 원래도 140km대 중반 구속이 찍혔는데, 150km 가까이 구속도 오른데다 공이 대포알처럼 날아들어간다. 이어 "올해 1군, 2군을 오가며 많은 경험을 했다. 어떻게 하면 더 좋아질 수 있겠다 감을 잡았다. 정말 많이 배운 1년이었다"고 강조했다.

가장 궁금한 것. 프로 선수 치고 작은 체구에서 어떻게 그렇게 강한 공을 던질 수 있는 것일까. 최주형은 "이건 솔직히 나 스스로도 궁금하다. 원인을 설명하라면 모르겠다"고 말하며 웃었다. 팔을 내려 던지는 특이한 투구폼에 대해서는 "원래 오버스로우 투수였다. 그렇게 던지니 구속에 한계를 느꼈다. 어떻게 하면 더 빠른 공을 던질까 고민하고 연습하며 찾은 폼"이라고 설명했다. 그 특이한 폼이 구속도 올리고, 좌타자들 상대 강력한 무기가 된 것.

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그가 프로 첫 시즌 느낀 문제는 체력이다. 선천적으로 체력이 좋지 않은 유형이라고. 최주형은 "아무 것도 모르고 흘러가는대로 야구를 하니, 7~8월에 확실히 힘이 쭉 빠지는 걸 느꼈다. 투구폼도 몸을 많이 쓰고 전력을 다하는 스타일이다. 그래서 마무리 캠프에서도 웨이트트레이닝, 런닝 양을 많이 늘렸다"고 설명했다.

내년 필승조 경쟁에 대해서는 "나에게 좋은 기회가 올 수도 있다는 느낌 정도만 가지고 있다. 짧지만 1군 경험을 해봤기에, 준비 열심히 하면 내게도 좋은 기회가 올 수 있다 생각한다"고 밝혔다.

최주형은 이 감독의 '샤라웃'에 대해 "너무 좋았다. 더 잘해야 겠다는 동기부여가 됐다"고 강조했다. 이 감독에게 특별 메시지를 전할 기회를 주겠다고 하자 "감독님, 감사합니다. 내년 KT전에서 더 잘해서, 더 좋은 이미지를 남길 수 있게 노력하겠습니다"라고 당차게 말했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com