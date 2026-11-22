14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 2회말 2사 만루 곽빈이 오스틴을 삼진처리하며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

사진캡처=유튜브채널 '김태균'

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[스포츠조선 고재완 기자] "올해 한국에서 가장 뜨거웠던 선수는 곽빈과 김도영이었다. 내년 포스팅으로 메이저리그에 갈 확률은 99%다."

2027시즌 종료 후 메이저리그(MLB) 포스팅 자격을 얻는 두산 베어스 에이스 곽빈(27)을 향해 현역 빅리그 스카우트의 파격적인 확신이 쏟아졌다. 단순히 미국 무대에 도전할 수 있는 수준을 넘어, 이제는 '진출 여부'가 아닌 '어떤 보직과 대우로 빅리그에 입성하느냐'를 따져야 할 단계라는 진단이다.

과거 메릴 켈리의 KBO 역수출 성공 신화를 이끈 애리조나 다이아몬드백스의 이승원 스카우트는 지난 19일 김태균 KBS N 스포츠 해설위원의 유튜브 채널 '김태균 [TK52]'에 출연해 곽빈에 대한 MLB 현지의 뜨거운 관심을 공개했다.

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이승원 스카우트는 MLB 구단들의 한국 선수 영입 열기가 여전히 식지 않았다고 전하며, 내년 포스팅 대상자인 곽빈과 김주원, 그리고 2028년 시장에 나올 김도영·안우진 등을 핵심 관찰 대상으로 꼽았다.

그중에서도 올 시즌 스카우트들의 시선을 가장 강하게 사로잡은 투수는 단연 곽빈이었다. 이 스카우트는 곽빈의 현재 현지 평가를 묻자 망설임 없이 "매우 뜨겁다"고 답하며, 내년 시즌 후 포스팅을 통해 미국 무대로 건너갈 가능성을 99%로 못 박았다. 실제로 본인 역시 곽빈에게 깊은 관심을 갖고 있으며, 빅리그 무대에서 통할 만한 충분한 가치를 지닌 투수라고 평가했다.

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국내 타자들을 힘으로 찍어 누를 수 있는 압도적인 공의 위력을 지닌데다 포심 패스트볼과 커터를 비롯해 여러 변화구를 폭넓게 던질 수 있는 레퍼토리를 갖췄다는 것. 그리고 마운드 위에서 흔들리지 않는 멘탈과, 올해 투구 폼 변화까지 시도하며 한 단계 더 성장한 점이 높은 평가를 받았다.

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다만 이 스카우트는 곽빈이 단순한 빅리그 입성에 그치지 않고 선발 보직과 대형 계약을 따내기 위해서는 두 가지 숙제를 반드시 풀어야 한다고 강조했다.

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먼저 변화구의 완성도를 넘어 커맨드를 높여야한다는 것이다. 곽빈이 구사하는 변화구의 질 자체는 나쁘지 않다는 평가다. 문제는 투수가 의도한 코스에 정확히 공을 꽂아 넣는 능력, 즉 커맨드다. 이 스카우트는 변화구 제구가 아직 빅리그 기준에서는 다소 부족하다며, 2027시즌 이를 얼마나 정교하게 다듬느냐가 평가의 핵심이 될 것으로 내다봤다.

사진캡처=유튜브채널 '김태균'

구위 역시 KBO에서는 압도적이지만, 괴물 투수들이 즐비한 MLB에서는 최상위권으로 분류되기 어렵다는 냉정한 진단이 뒤따랐다. 특히 곽빈의 포심 패스트볼은 움직임(무브먼트)이 크지 않은 편이다. 국내에서는 빠른 직구에 타이밍을 서둘러 맞추려는 타자들을 떨어지는 변화구로 헛스윙 유도할 수 있지만, 빅리그 타자들은 그 정도 직구에 타이밍이 쉽게 무너지지 않는다.

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이 스카우트는 현재 던지는 포심·커터 조합에 투심 패스트볼을 더해 투구 궤적을 겹치는 터널링 효과를 극대화한다면 빅리그 타선에서도 훨씬 위력적인 공을 던질 수 있을 것이라고 조언했다.

방송에서는 KBO 시절 성적만 놓고 보면 곽빈이 메릴 켈리보다 훨씬 뛰어난 만큼 빅리그에서도 더 잘할 수 있지 않겠느냐는 질문도 나왔다.

이에 대해 이 스카우트는 단순 성적 비교에 선을 그었다. 애리조나가 켈리를 눈여겨본 이유는 압도적인 구위가 아니라, 공과 그립을 자유자재로 다루며 완벽한 커맨드를 구사하는 기교파 성향이었기 때문이다. 반면 곽빈은 힘으로 승부하는 완전히 다른 유형의 파워 피처라는 설명이다.

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결국 2027시즌은 곽빈이 '포스팅 진출'이라는 기정사실을 넘어, 메이저리그 선발 로테이션의 한 축을 꿰찰 수 있는 '대형 계약 투수'로 몸값을 끌어올릴 결정적 무대가 될 전망이다.

사진캡처=유튜브채널 '김태균'

고재완 기자 star77@sportschosun.com