3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기.두산 정수빈이 타격을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

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[스포츠조선 김용 기자] 그나저나 정수빈, 박치국은 어떻게 되는 건가.

두산 베어스는 이번 FA 시장 '태풍의 눈'이다. 최대어 구자욱 영입전 참전을 사실상 선언했다. 여기에 2년 42억원 옵션 계약이 남아있던 간판스타 양의지를 2년 총액 55억원 조건으로 상향시켜 붙잡는 데 성공했다.

하지만 이걸로 끝이 아니다. 모두가 구자욱 얘기를 하고 있을 때, 두산은 내부 FA 2명도 붙잡아야 하는 숙제가 있다. 그 주인공은 정수빈과 박치국.

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정수빈은 설명이 필요없는 프랜차이즈 스타다. 두산이 '화수분 야구' 컨셉트로 선수들을 성장시키고, 그 선수들의 기량이 만개했을 때 FA로 떠나보내고 다시 선수를 키우는 방식의 구단 운영을 했었다. 그렇게 많은 스타급 선수들이 떠났는데, 정수빈만큼은 두산 유니폼을 입고 야구를 해왔다. 올해 통산 1711안타를 기록하며 두산 프랜차이즈 최다 안타 기록 보유자로 등극하기도 했다.

23일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 두산 정수빈이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.23/

그 정수빈이 5년 56억원 첫 번째 FA 계약을 마치고 다시 FA가 됐다. 정수빈이 떠나는 모습을 상상하기는 힘들 듯. 두산도 프랜차이즈 스타를 놓치면 안 되고, 당장 중견수 대안도 없다.

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문제는 나이. 1990년생으로 내년 37세가 된다. 여전히 중견수 수비 능력은 최고 수준이지만, 타격 지표가 많이 떨어지고 있다. 프랜차이즈 스타로서 두산 선수로 은퇴시키겠다는 복안은 있겠지만, 선수가 원하는 조건을 다 들어줄 수 없는 현실에 고민이 될 듯 하다. 정수빈은 같은 포지션 최지훈이 SSG 랜더스와 4년 67억원에 계약한 것, 또 김호령의 인기가 뜨거운 것 등을 고려해 자신이 원하는 바를 얘기할 가능성이 높다.

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박치국도 강속구 사이드암 불펜으로 활용도가 높은 선수다. 올해 56경기 2패8홀드 평균자책점 5.40으로 부진하기는 했지만, 지난 시즌 73경기 4승4패16홀드2세이브 평균자책점 3.75로 훌륭한 활약을 펼쳤다.

18일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회초 투구를 무실점으로 마친 박치국이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.18/

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지금 상태라면 7, 8회를 확실하게 믿고 맡길 수 있는 필승조라고 하기는 힘들지만, 사이드암의 희소성이 있기에 중요한 선수다. 김원형 감독도 "FA 신분이라 얘기하기 조심스럽지만, 팀에 남게 된다면 정말 요긴하게 활용할 수 있는 선수가 박치국"이라고 의견을 밝혔다.

두 사람 모두 FA B등급이다. 보상이 발생하기에, 다른 팀 이적 가능성이 매우 높다고 하기는 힘든 게 냉정한 현실이다. 정수빈보다 박치국은 가능성이 더 있을 수 있다. 중견수는 김호령이 있고, 프랜차이즈 스타를 데려가는 건 상대도 부담스럽다. 반대로 박치국은 불펜 보강이 필요한 팀이라면 관심을 가질 만한 매물이다.

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문제는 두산 포함 각 팀들이 아직 대어급 선수들에 대한 영입전이 끝나야 중소형주들로 시선을 돌릴 수 있다는 것이다. 본격적 협상까지 조금은 기다림이 필요할 수도 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com