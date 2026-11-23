7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 한국이 일본에 6대8로 패했다. 아쉬움의 인사를 하는 선수들의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

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[스포츠조선 이종서 기자] 최근 몇 년 간 한국 야구에는 '강속구'를 던지는 투수가 눈에 띄게 증가했다. 과거에는 '국가대표 에이스'라고 불릴 정도로 빠른 공을 던졌지만, 이들 중 많은 숫자는 태극마크는커녕 1군 무대에도 나오지 못하고 있다. 힘들게 1군에 올라온다고 해도 볼넷을 연발하다가 결국 말소되는 경우도 부지기수다. 숫자로 보이는 화려함이 아닌 야구의 본질일 수 있는 '원하는 곳에 공을 꽂는 능력'을 잃어버렸기 때문이다.

19일 일본 도쿄돔에서 열린 2023 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 한국과 일본의 결승전. 우승 토르피 모습. 도쿄(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.11.19/

▲ 사라진 '150㎞ 제구파'…일본과 갈린 움직임의 차이

야구 현장에서 흔히 쓰이는 '제구력'은 단순히 스트라이크존 안에 공을 넣는 컨트롤(Control)과 포수가 미트를 댄 코스에 정확히 꽂아 넣는 커맨드(Command)로 나뉜다. 전문가들은 한국 투수들이 국제무대에서 고전하는 결정적 원인으로 바로 이 커맨드의 부재를 꼽는다.

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지난 15일 막 내린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대표팀을 이끌었던 최원호 감독은 준우승으로 일정을 마치고 제구 문제를 제기했다. 최 감독은 "우리나라에 아카데미가 많이 생기면서 유소년까지 스피드 향상에 비중을 많이 두고 있다. 몇 년 사이에 150㎞가 넘는 투수가 많아진 건 사실"이라며 "그에 반해 제구적인 측면이 더 좋아지기 위해서는 감각을 향상할 수 있는 훈련이 필요하다. 프로에서도 구속에 많이 치우친 것 같은데 조금 더 정교한 피칭 훈련이 도입되어야 하지 않을까 싶다"고 이야기했다.

최 감독은 이 부분에 대해 "예전에는 류현진 김광현 양현종 윤석민 등 150㎞ 전후를 던지면서 제구가 좋았던 선수가 있었다면 지금은 그럴 수 있는 선수가 많이 줄었다"고 짚었다. 리그 전반의 구속은 빨라졌지만, 정작 국제대회 마운드를 책임질 '완성형 강속구 에이스'의 계보는 오히려 옅어졌다는 뜻이다.

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최 감독은 "구속이 빨라진 만큼 제구력 개선을 위한 해법도 함께 모색해야 한다"고 강조했다.

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19일 아오티 스포츠센터 베이스볼필드에서 열린 2010 광저우아시안게임 야구 결승 경기에서 한국 대표팀이 대만을 누르고 금메달을 따냈다. 윤석민가 류현진이 금메달을 장난스레 입에 물고 있다. 스포츠조선DB

정민철 MBC스포츠플러스 해설위원 역시 "각종 국제대회를 봤을 때 일본보다 우리나라가 확실히 포수가 원하는 위치에 공을 던지는 투수가 적은 건 사실"이라고 진단했다.

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한국과 일본 투수의 차이는 무엇일까. 최근 오릭스 버펄로스 마무리캠프에 파견돼 훈련을 지켜봤던 박정배 KIA 타이거즈 코치는 "우리 선수들이 일본 선수에 비해 힘이 떨어지는 건 아니다"라며 "다만, 움직임의 차이가 크다. 일본 선수의 경우 일관된 동작이 나오고, 하체의 안정성, 던지고 나서의 흐트러짐 없는 폼은 일본이 확실하게 좋다"고 바라봤다.

많은 전문가는 피칭의 시작을 '하체'로 꼽는다. 위력적인 공을 던지기 위해서는 하체의 힘이, 일관된 공을 던지기 위해서는 하체의 안정성이 필수적이라고 강조한다.

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최 감독 역시 "신체 중심의 위치 변화가 크면 아무래도 제구력이 흔들릴 수 있다"며 "하체부터 순서대로 힘이 올라와야 하는데 상체가 먼저 리드하게 되면 밸런스가 흔들리기 마련"이라고 설명했다.

이 지점에서 투수의 기초 체력과 하체 지구력의 중요성이 다시 대두된다. 경기 후반까지 그 밸런스를 무너지지 않고 유지하려면 탄탄한 하체 지구력이 필수적이기 때문이다. 과거 '국보투수' 선동열 전 대표팀 감독이 선수들에게 "많이 뛰어라"라고 주문했던 것 역시 단순한 장거리 달리기가 아닌 지치지 않는 하체를 만들라는 본질적인 조언이었다.

정 위원은 "제구는 결국 밸런스다. 최근 각종 트레이닝 기법이 발전해 효율적인 신체 능력 발달이 가능해졌지만, 정작 기초가 되는 러닝 훈련은 예전보다 줄어든 측면이 있다"며 "다리를 들고 투구 동작을 경기 내내 일정하게 가져가려면, 결국 하체를 버텨줄 기초 체력 훈련의 유무가 차이를 만든다"고 짚었다.

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8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 메이저리그 스카우트들이 선수들을 관찰하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

▲ 아마추어에 만연한 '구속 지상주의'

아마추어 야구 현장에서는 프로 지명을 받기 위해 밸런스나 제구보다 '최고 구속'에만 매달리는 풍토가 여전하다. 경기를 풀어가는 능력도 높은 점수를 받지만, 상위 라운드에 뽑히기 위해서는 빠른 공만큼 자신을 어필하기 좋은 수단이 없다.

투수 출신 아카데미 코치는 "제구 역시 중요한 요소지만, 당장 고등학생의 경우는 구속 향상을 원하고 있다. 현실적으로 많은 구단이 구속을 보고 선수를 뽑고 있다"고 토로했다. A구단 스카우트 역시 "프로 입단 후 구속 향상을 염두에 두는 경우도 있다. 다만, 확실히 구속이 빠른 선수는 제구가 아예 못 쓸 정도로 엉망이 아니라면 조금 더 관심이 가는 것도 사실"이라고 현실을 인정했다.

"구속은 올리기 쉽지만, 제구를 잡기는 어렵다"는 말에는 많은 구단 관계자가 공감하고 있다. 실제로 현대 트레이닝 기법의 발달로 프로 입단 후 구속을 끌어올리는 일은 예전보다 수월해졌다. 그럼에도 구단들이 여전히 '파이어볼러'에게 눈길을 주는 이유는 '성장 고점' 때문이다.

훈련으로 구속을 보완할 수는 있어도 150㎞를 넘나드는 압도적인 구위는 결국 타고난 신체 조건과 운동 능력에서 나온다는 판단이다. 제구를 잡는 과정이 험난하더라도 일단 영점만 잡히면 리그를 지배할 수 있다는 기대감이 프로 지명 시장의 '구속 선호'를 부추기고 있다. 결국 프로 구단의 스카우트 기준과 육성 철학이 바뀌어야 아마추어 현장도 변할 수 있다.

스포츠조선DB

▲ '스크린 고수'가 아닌 '실전형 투수'가 나오기 위해서는….

구속을 보고 뽑은 원석들을 프로 무대에서 어떻게 '실전형 투수'로 깎아내는 지도 관건이다. 최근 KBO 구단들은 바이오메카닉스 시스템을 앞다퉈 도입하고 있다. 조금 더 효율적이고 체계적인 육성이 가능해졌다. 다만, 데이터를 해석해 선수 개개인의 움직임 교정으로 연결해 줄 전문가는 아직 많지 않다. 박 코치는 "우리나라도 데이터 기반 시스템이 들어오고 발전을 하고 있다. 그러나 일본과 비교하면 아직 인적 자원이 많이 부족한 것도 사실"이라고 짚었다.

올 시즌 이로운의 선발 전향을 도우며 '국가대표 선발' 탄생을 이끌어냈던 배영수 SSG 랜더스 코치는 "골프에 비유하면 '스크린 고수'가 많이 늘어나는 느낌이다. 데이터 수치에만 매몰돼 있는 경우도 눈에 띈다. 실전에서 얼마만큼 이 동작을 수행할 수 있는 지에 대한 훈련도 체계적으로 이뤄져야 한다"고 강조했다.

데이터로 교정한 동작을 실전에서도 흔들림 없이 구현하려면 결국 몸이 기억할 때까지 반복하는 과정이 뒤따라야 한다. 하지만 최근 트레이닝 기법의 발달로 훈련량 증가 이야기가 나오면 '올드스쿨'이라는 시선이 먼저 따라붙었다. 그럼에도 제구, 특히 '커맨드'는 감각의 영역인 만큼 어느 정도의 연습량은 불가피하다.

최 감독은 "피칭을 무작정 300~400개 하라는 것이 아니다. 저강도로 던지면서 감각을 올릴 수 있어야 한다"며 "오히려 저강도의 운동이 자신의 몸을 통제해야 해서 더욱 어려울 수 있다"고 조언했다. 전력 투구에만 매몰되지 않고, 몸의 움직임을 스스로 제어하는 감각 훈련이 병행되어야 한다는 뜻이다.

정 위원 역시 "류현진 윤석민 등 타고난 감각을 가진 선수가 아니라면 끊임없이 몸이 기억할 수 있는 정도의 연습량은 수반되어야 한다"고 역설했다. 배 코치 또한 "모든 선수가 동일하게 많은 훈련량을 가지고 가야한다는 것은 아니다. 실력이 없어서 많은 피칭이 필요한 선수는 극한까지도 던져보면서 감각을 올려야 한다. 반면, 어느정도 잡힌 베테랑 선수는 그에 맞는 훈련량을 가지고 가면 되는 것"이라고 했다.

빠른 공은 현대 야구에서 여전히 가장 강력한 무기다. 다만, 제대로 날아가야만 상대를 제압할 수 있다. 방향 잃은 총알은 과녁을 맞출 수 없다. 전광판의 구속 숫자에 취해 있던 시선을 이제는 스트라이크존의 모서리로 돌려야 할 때다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com