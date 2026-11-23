사진제공=한화 이글스

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[스포츠조선 이종서 기자] "노력이 결과로 입증될 것이라고 확신한다."

한화 이글스는 지난 22일 일본 미야자키에서 진행한 2027시즌 대비 육성 맞춤형 1차 캠프를 마치고 인천국제공항을 통해 입국했다.

이번 캠프는 지난달 30일부터 신임 류지현 감독의 지휘 아래 선수 총 34명(투수 13명, 포수 4명, 내야수 7명, 외야수 10명) 규모로 진행됐다.

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김광삼 투수코치, 진종길 작전코치, 김강 타격코치 등 새로운 코칭스태프도 합류해 선수들과 함께 땀을 흘렸다.

이번 캠프에서 선수들은 오전 일찍부터 합동훈련을 진행한 뒤 각자의 맞춤 프로그램에 따라 오후 늦게까지 개인 훈련을 소화하는 등 훈련 강도를 높였다.

류지현 한화 감독. 사진제공=한화 이글스

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'백미'는 '1000개 데이'. 류 감독은 날짜를 지정해 펑고 1000개를 받는 수비 훈련, 스윙 1000개를 소화하는 타격 훈련을 직접 지휘하기도 했다. 류 감독은 "훈련을 하고 나면 스스로 느끼는 것들이 있을 것이다. 어떤 걸 느끼라고 하는 건 아니지만, 이런 훈련을 통해서 '이겨봤다'라는 느낌도 있을 것이고, 기술적인 향상도 있을 수 있다"라며 "선수들이 느끼는 부분이 있을 것이라고 기대하고 있다"고 '1000개 데이'의 취지를 설명하기도 했다.

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이번 캠프의 또 다른 특징은 선수 개인별 맞춤형 육성 시스템 적용이다. 오전 7시부터 합동 훈련을 진행한 뒤, 오후에는 선수별 스케줄에 맞춰 종료 시간을 달리하는 개인 훈련을 소화했다.

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또한 선수 기량 성장을 목표로 일본 프로야구 요코하마 DeNA 베이스타스 마무리캠프에 파견한 강재민 정은원 최인호 박준영(등번호 68) 등 4명과 일본 전문 트레이닝 시설 '넥스트 베이스 애슬레틱스 랩(Next Base Athletics Lab)'에 파견한 박준영(등번호 96) 황준서 정우주 강건우 등 4명은 각각의 스케줄을 마치고 미야자키에 합류했다.

류 감독은 캠프를 마친 뒤 "오전 7시부터 빡빡한 스케줄을 소화하며 두 번의 1000개 데이, 두 번의 연습게임까지 단 한 명의 부상자도 없는 캠프였다"며 "2027시즌은 선수들의 노력이 결과로 입증될 것이라 확신한다. 캠프에 참가한 34명 모두 MVP다"라고 칭찬의 메시지를 전했다.

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류 감독은 이어 "코칭스태프, 트레이닝 파트, 데이터 분석팀, 현장 스태프, 구단 운영팀 모두 수고하셨고 감사드린다"며 "우리 한화이글스는 하나의 목표를 향해 원팀으로 비상할 것"이라고 말했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com